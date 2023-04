Klinton o Dejtonu: I dalje im je mnogo bolje nego kada su klali jedni druge

Bivši lideri Ujedinjenog Kraljevstva, SAD i Republike Irske okupili su se u Belfastu kako bi obilježili 25. godina od postizanja mirovnog sporazuma na Veliki petak 1998. godine. Toni Bleir (Tony Blair), Bil Klinton (Bill Clinton) i Berti Ahern (Bertie) ekskluzivno su govorili za CNN o tome kako je došlo do tog sporazuma, ali i kako se lekcije mogu primijeniti na druge dijelove svijeta.

CNN-ovu Kristian Amanput (Christiane Amanpour) interesovalo je kako se ovaj dogovor može porediti s onim što se dešavalo na Kosovu, bliskoistočnim problemom, dešavanjima u Kolumbiji, ali i miru u Bosni i Hercegovini. Vrlo jasan i direktan odgovor dao je bivši američki predsjednik koji je uspješno ispregovarao Dejtonski sporazum, a nakon njega i ovaj iz Belfasta 1998. godine.

"Tvrdokorna srpska vlada ili njihovi ruski sponzori"

- Pa, razlika je u sredini. Počnimo sa Bliskim istokom. Toni je proveo godine radeći na ovome, ali su počeli s drugim modelom. Mislim, kada smo potpisali bliskoistočni mirovni sporazum 93. godine, Oslo na južnom travnjaku Bijele kuće, svi su pretpostavljali da moraju raditi za rješenje dvije države. I oni bi se nekoliko godina raspravljali o tome šta da rade s neriješenim pitanjima i šta da rade sa povlačenjem crte, ali Izraelci žele da ostanu većinska jevrejska država, ali da budu u miru sa svojim palestinskim susjedima koji bi imali svoju državu . Kad bismo mogli razraditi bezbroj pitanja koja je trebalo razraditi. Pa smo počeli sa drugačijim modelom. Ovdje su započeli s modelom da mogu dijeliti budućnost i da nemaju dovoljno zemlje da se bore oko toga i da moraju raditi zajedno. Tako da mislim da je pravo pitanje da Bliski istok sada čeka da neko odgovori na pitanje sad šta, jer još uvijek vjerujem da bi ljudi svuda radije radili zajedno nego da su u ratu. Malo je mjesta gdje smo imali poseban problem kao u Bosni jer bez bosanskih Srba nismo mogli sklopiti mir. I onda od početka, ili tvrdokorna srpska vlada ili njihovi ruski sponzori su uvijek tražili paralizu, paralizu, paralizu. I dalje im je mnogo bolje nego kada su klali jedni druge u ogromnom broju. Ali nadam se da će se to jednog dana riješiti. Ali ovo je drugačije jer su odlučili da dijele budućnost od početka i da svima garantuju ulogu u njoj - kazao Klinton.

Nema opravdanja za ono što se dogodilo u Ukrajini

Toni Bler je otišao u drugom smjeru pa je pokušao uporediti dešavanja u Ukrajini s onim na Bliskom istoku, ali i onim što se dešavalo u Sjevernoj Irskoj.

- To je izuzetno teško, a to je sasvim druga tema. A razlika između sukoba Rusije i Ukrajine i Izraela-Palestine, ili onoga što se dogodilo u Sjevernoj Irskoj, je u tome što u slučaju Izraela i Palestine, u slučaju Sjeverne Irske, imate dvije strane u sukobu, ali obje imaju uzrok koji je, moglo bi se reći, razuman. Ujedinjeno Kraljevstvo s jedne strane, Ujedinjena ostrva s druge. Problem je u tome što se bojim da nema opravdanja za ono što se dogodilo u Ukrajini. Tako da mislim da je to druga kategorija sukoba, ali jedan princip je isti, a to je ako jednom odredite šta je pravi ishod, a po mom mišljenju, pravi ishod je da agresija u Ukrajini ne uspije, onda ti ne odustaješ. Mislim, jedina stvar za koju mislim da je bila vrlo jasna u vezi sa mirovnim procesom u Sjevernoj Irskoj, iz bilo kojeg razloga, jeste da niko od nas nije bio spreman da odustane od toga u bilo kom trenutku. Nikada to zaista nismo riješili, iako je to naglašeno, izgledalo je apsolutno nemoguće. I zato mislim da ako želite bilo šta riješiti, morate prije svega odlučiti šta je pravedan i pošten ishod, a zatim morate ostati posvećeni, bez obzira na prepreke - rekao je Bler.

Bivši irski premijer Ahern je kazao kako će se još dugo u budućnost raspravljati o tome da li će Irski otok postati mjesto jedinstvene Irske te da ovaj sporazum i dalje pruža mogućnost za razgovor, ali i za to da budete Britanac, Irac ili oboje što on smatra najvećom prednošću.