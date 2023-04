Ovako danas izgleda kuća u kojoj je Fricl 24 godine zlostavljao kćerku

Ovaj slučaj, koji je prije 15 godina zgrozio cijeli svijet, ponovo je došao u centar pažnje nakon što je Fricl objavio knjigu iz zatvora.

Njegova kćerka Elizabet nestala je 1984. godine kad joj je bilo 18 godina, a tek 26. aprila 2008. otkrivena je u tajnom podrumu ispod očeve kuće u austrijskom Amštetenu.

"Igra uma"

- U početku je to bila samo igra uma koju sam igrao. Ali navikao sam se. Ideja, koja mi se prije činila tako apsurdnom, tako monstruoznom, dobila je oblik... Jednog dana znao sam šta moram da učinim. Trebalo je samo da sačekam pravu priliku... A onda je došlo to vrijeme, bilo je kišno, subotnje jutro kad je misao postala akcija - napisao je on u knjizi koja je nedavno objavljena.

Otac iz pakla detaljno je osmislio podzemni zatvor za svoju kćerku. Na ulazu su bila teška metalna vrata koja je sakrio iza police u svojoj radnoj sobi, a ista su mogla da se otvore samo pomoću njemu poznate tajne šifre bez ključa. Elizabet je slagao da su vrata pod električnim naponom i da će biti ubijena ako pokuša da pobjegne.

- Sljedećeg jutra otišao sam u policiju i prijavio nestanak osobe. Jedan policajac sve je pažljivo zabilježio i rekao: "Ona ima više od 18 godina i može da radi šta hoće", ovako Fricl opisuje početak kćerkinog života u zatočeništvu.

Ostavljao ih same u podrumu dok je bio na odmoru

Elizabet je, tvrdi dalje, natjerao da napiše pisma svojoj majci u kojima joj objašnjava da treba da provede neko vrijeme daleko od kuće, a on je komšijama rekao da je kćerka pobjegla i pridružila se kultu.

- Nije mi bilo lako. U glavi su mi neprestano kružile misli o tome šta sam uradio. Stalno sam bio pod pritiskom. Nisam imao nikoga kome bih mogao da se povjerim. Morao sam da gledam naprijed i nastavim putem koji sam odabrao. Tjerao sam sve svoje probleme od sebe, inače bih poludio! Samo ponekad, kad sam bio sam, opsjedale su me crne misli. Međutim, odmah sam ih potiskivao, odvraćao pažnju i razmišljao o nečem drugom - piše Fritzl u šokantnim memoarima.

Tokom boravka u podrumu Elizabet je Friclu rodila sedmoro djece, troje je ostalo u zatočeništvu s majkom, a jednog dječaka je nehotice ubio Fricl nekoliko dana nakon rođenja. Monstrum je njegovo tijelo odložio u peć za spaljivanje, a ostalo troje odgajao je sa svojom suprugom Rozmari.

Dok mu je kćerka bila u zatočeništvu, Fricl je čak odlazio na duge odmore (jedna od destinacija bila je i Tajland), ostavljajući svoje žrtve u podrumu bez struje, okružene pacovima, kanalizacijom i trulom hranom.

Požalio se da mu je uskraćeno saosjećanje i razumijevanje

U knjizi se pohvalio i činjenicom da je otac odrasloga sina, koji je prema njegovim riječima, u tajnoj vezi sa ženom iz Gane koja je danas, tvrdi, ugledna advokatica.

Pišući knjigu, on se također požalio da mu je uskraćeno razumijevanje, saosjećanje, a možda i oproštaj.

Nedavno je zatražio premještaj u normalan zatvor, međutim austrijski sudovi su to odbili. Silovatelj Fricl, inače bivši inžinjer elektrotehnike, koji je prije šest godina promijenio prezime u Majrhof, sada navodno boluje od demencije, međutim advokatica Astrid Vagner to negira.

- To nije istina, on je daleko od bespomoćnog starca. Pun je energije, ima snagu volje i odlučnost, nema kod njega ni traga od demencije - uvjerena je advokatica.

Fricl se u jednom odlomku knjige čak i požalio.

- Ja sam u biti dobra osoba i jednostavno ne mogu da razumijem zašto je moja supruga odlučila da prekine svaki kontakt sa mnom - napisao je Jozef u knjizi.