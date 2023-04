Ukrajinci prešli na lijevu obalu Dnjepra: Ovo će biti glavna meta Kijeva

Ukrajinska vojska prešla je rijeku Dnjepar po prvi put od početka ruske invazije, dok njene trupe pripremaju položaje da pokrenu kontraofanzivu duboko u okupirane oblasti.

Do navoda o ukrajinskom napredovanju na istočnoj obali rijeke došlo je svega nekoliko dana nakon izvještaja o djelimičnom ruskom povlačenju u Hersonskoj oblasti, što je podstaklo spekulacije da je to rani znak dugo očekivane proljetne ofanzive Kijeva, za koju analitičari sugerišu da bi mogla imati za cilj napredovanje 150 kilometara južno od rijeke, bar do anektiranog Krima.

Snimak ukrajinskog prelaza Dnjepra

Analitičari Instituta za proučavanje rata (ISW) izvijestili su kasno u subotu da geolocirani snimak ruskih vojnih blogera ukazuje da su ukrajinske trupe uspostavile uporište blizu grada Oleški prekoputa delte Dnjepra od Hersona. Također se približavaju obližnjem selu Dači, naveo je ISW. Istakli su da video ruskih vojnih blogera nudi prvi "pouzdani geolocirani snimak ukrajinskih položaja" južno od rijeke (AP je potvrdio postove blogera, ali ne još i podatke koje su podijelili).