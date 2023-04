Ministrica finansija SAD: Neplaćanje duga izazvalo bi katastrofu

Američka ministrica finansija Džanet Jelen (Janet Yellen) izjavila je u utorak da bi neizvršenje duga izazvalo "katastrofu" u zemlji.

- Od 1789. godine, Sjedinjene Američke Države su plaćale sve naše račune na vrijeme. Tako bi trebalo i ostati. Po mojoj procjeni, i svih ekonomista, neizvršenje duga bi proizvelo ekonomsku i finansijsku katastrof - rekla je Jelen u Sakramentu.

Naglasila je da se ova ekonomska katastrofa može spriječiti.

- Rješenje je jednostavno: Kongres mora glasati za podizanje ili suspenziju ograničenja duga. To bi trebalo učiniti bez uslova. I ne bi trebalo čekati do posljednjeg trenutka. Vjerujem da je osnovna odgovornost lidera naše nacije da to urade - rekla je on.

Ona je posljednjih mjeseci više puta pozivala Kongres da suspenduje ili podigne limit duga kako bi se izbjeglo neizvršenje obaveza vlade. Američka ekonomija je 19. januara dostigla gornju granicu duga, a ministrica finansija navodi da preduzimaju vanredne mjere da bi izbjegli neizvršenje obaveza.

Gornja granica duga SAD-a povećana je 22 puta između 1997. i 2022. godine.​​​​​​