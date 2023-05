Bivši član ruskog parlamenta: Ruski partizani su napali dronovima na Kremlj

Ilija Ponomarev, opozicionar i bivši član ruskog parlamenta, komentirao je snimke napada dronovima na Kremlj te je poručio kako tačno zna ko stoji iza ovog napada. Iako su se pojavile informacije kako je ovaj napad zapravo režiran iz samog Kremlja, Ponomarev ističe da su sve isplanirali ruski partizani.

Mladi ljudi

- To je djelo onih grupa koje se nazivaju ruskim partizanima, a ne ukrajinske vojske. To je jedna od naših grupa. Ne mogu reći više, jer još nisu javno preuzeli odgovornost. To su mladi ljudi, stanovnici velikih gradova u Rusiji. Partizanske aktivnosti trenutno su zastupljene u 40 gradova širom Rusije - rekao je Ponomarev za CNN.

Naglasio je i kako sve grupe imaju svoj fokus i specijalnost.

- Neki od njih su fokusirani na sabotaže na željeznici, neki prave eksplozije na regrutnim mjestima, a neki su zaduženi za hakerske napade - poručio je Ponomarev.

Prema Ponomarevu, napadi dronovima unutar Rusije su nova linija operacija za partizane.

Osjećaj neranjivosti i sigurnosti

- Ono što Putin prodaje naciji, a posebno elitama, jeste osjećaj neranjivosti i sigurnosti. Partizani uništavaju i jedno i drugo. Pokušavaju reći da je rat i ovdje i da takve elite nisu sigurne - zaključio je Ponomarev.

Osim za CNN, Ponomarev je napad dronovima komentirao i za ukrajinski portal Strana, te je još jednom potvrdio da je riječ o planu ruskih partizana.

- Znam tačno te ljude i znam tačno koje su dronove lansirali - rekao je Ponomarev.