Tramp provocira Bajdena: Neće na krunidbu jer nije fizički sposoban

Bivši američki predsjednik Donald Tramp (Trump) kritizirao je svog nasljednika u Bijeloj kući Džoa Bajdena (Joe Biden) jer neće prisustvovati krunidbi britanskog kralja Čarlsa III, za što po njegovu mišljenju nije fizički sposoban, a on, Tramp, da je još na dužnosti, sigurno bi u subotu bio na tom događaju, rekao je u intervjuu.

"Fizički nije sposoban za to"

- Mislim da on fizički nije za to sposoban, mislim da je to za njega tjelesni napor - rekao je 76-godišnji Tramp u intervju za GB News objavljen u srijedu.

Tramp je to govorio u intervju koji je vodio Najdžel Farage (Nigel), bivši predsjednik eurofobne i protuimigrantske stranke UKIP koji je postao televizijski voditelj.

Tramp, koji se nada i u sljedećoj utrci za Bijelu kuću boriti s Bajdenom, "iznenađen" je njegovim izostankom što tumači kao veliki "manjak poštovanja".



- Da sam ja u Bijeloj kući sigurno bih došao - izjavio je Tramp koji je intervju dao na golfu terenu koji posjeduje u Škotskoj.

Bajdena će predstavljati njegova supruga Džil Bajden

Na krunidbi u subotu, osamdesetgodišnjeg Džoa Bajdena predstavljat će njegova supruga, prva dama Džil Bajden (Jill Biden).

Do danas nijedan američki predsjednik nije prisustvovao krunidbi nekog britanskog monarha, podsjetili su nedavno američki i britanski dužnosnici.

Bijela kuća je inzistirala na činjenici da nedolazak Bajdena, koji se inače ponosi svojim irskim korijenima, nije znak prezira.

Bajden je osim toga prihvatio kraljevnu pozivnicu za državnu posjetu Ujedinjenom Kraljevstvu.