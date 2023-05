Republikanski čelnici Australije i Novog Zelanda zavjetovat će se na vjernost kralju Čarlsu

Čelnici Australije i Novog Zelanda zavjetovat će se na odanost kralju Čarlsu (Charles) na njegovoj krunidbi u subotu u Londonu, iako su obojica zakleti republikanci koji se ne libe jasno iznijeti svoje stavove.



Australski premijer Entoni Albanis (Anthony Albanese) i njegov novozelandski kolega Kris Hipkins (Chris Hipkins) otputovali su u London, gdje bi se u petak trebali sastati s premijerom Rišijem Sunakom (Rishi).

Ceremonijalna uloga

Sastali su se s kraljem početkom sedmice.



Kralj Čarls je šef države u Australiji, Novom Zelandu i 12 drugih regija Commonwealtha van Ujedinjenog Kraljevstva, iako je njegova uloga uglavnom ceremonijalna.

Dvije zemlje održavaju događaje za proslavu krunidbe, od sadnje stabala do vojnih letova, iako se očekuje da će biti manje ceremonija nego nakon smrti kraljice Elizabete (Elizabeth) prošle godine.

Smrt kraljice ponovo je pokrenula raspravu u Australiji o potrebi zadržavanja stare ustavne monarhije.

Australija je 1999. održala referendum o tome da postane republika, s 55 posto glasača protiv. Ankete posljednjih godina pokazale su različite nivoe podrške republici, a većina ih pokazuje da je mala većina Australaca "za".

Ni Albanis ni Hipkins, međutim, ne vode aktivnu kampanju za smjenu britanskog monarha na čelu države, uprkos svojim republikanskim uvjerenjima.

- Nisam promijenio svoj stav o tome, i to sam vrlo jasno rekao. Želim vidjeti Australca kao šefa australske države. To ne znači da ne možete imati poštovanja prema toj instituciji, i to je sistem vlasti koji imamo - izjavio je Albanis u petak u intervjuu za državnu televiziju ABC.

Ustavni aranžmani

Albanis je izjavio da će položiti zakletvu na vjernost kralju Čarlsu na ceremoniji.



- Ljudi očekuju da ne dođem na krunidbu kralja, kako bih izazvao polemiku - rekao je.

Hipkins je na konferenciji za štampu u ponedjeljak izjavio da je “upisan kao republikanac", ali da "to nije nešto na čemu namjeravam insistirati".

- Ne smatram to prioritetom. Ustavni aranžmani koje imamo trenutno funkcioniraju prilično dobro – kazao je.

Novozelandske vojne snage u nedjelju će ispaliti dva plotuna s 21 topom, dok australske zračne snage planiraju prelet iznad zgrade Parlamenta u Kanberi.

Razne istaknute zgrade, uključujući Harbour Bridge i Skytower, te zgrade parlamenta u obje prijestolnice bit će osvijetljene - ali ne i poznati Harbour Bridge i Opera House u Sidneju, prenosi Reuters.