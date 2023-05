Klinton: Još 2011. godine sam znao da je pitanje vremena kada će Putin pokrenuti invaziju

Bivši predsjednik SAD-a Bil Klinton (Bill Clinton) kazao je da je 2011. godine shvatio da je samo pitanje vremena kada će Vladimir Putin pokrenuti invaziju na Ukrajinu, jer je tada imao razgovor s njim u Švicarskoj, koji je opisao kao „jeziv“.

Kako navodi FT, Klinton je kazao da je tokom tog susreta Putin odbio dogovor koji je uz posredovanje SAD-a dogovorio njegov prethodnik Boris Jeljcin o poštovanju ukrajinske teritorije u zamjenu da se Kijev odrekne svog nuklearnog arsenala iz sovjetske ere.

- Vladimir Putin mi je rekao 2011. godine, tri godine prije nego što je zauzeo Krim, da se ne slaže sa sporazumom koji sam napravio sa Borisom Jeljcinom - prisjetio se bivši američki predsjednik.

- On je rekao „Ne slažem se s tim. I ja to ne podržavam. I nisam vezan za to”. I znao sam od tog dana nadalje da je to samo pitanje vremena - rekao je Klinton.

Klinton je ovo kazao tokom zajedničkog intervjua sa svojom suprugom Hilari, bivšom državnom sekretarkom i predsjedničkom kandidatkinjom, koji su dali predsjedniku Carlyle grupe Dejvidu Rubenstajnu.