Tramp proglašen krivim za polno uznemiravanje: Mora platiti pet miliona dolara

Porota je odlučila da je Donald Tramp (Trump), bivši predsjednik SAD, silovao E. Džin Kerol tokom 1990-tih godina.

Trampu je suđeno po tužbi Kerol (79) koja je tvrdila da ju je bivši predsjednik SAD silovao u njenoj svlačionici u radnji "Bergdorf Gudman" 1996. godine.

Odšteta od pet miliona dolara

Porota je utvrdila da je Donald Tramp seksualno zlostavljao E. Džin Kerol.

Porota od šest muškaraca i tri žene takođre je utvrdila da je Tramp povrijedio Kerol i oklevetao je, dodijelivši joj odštetu od pet miliona dolara.

Tramp negira optužbe da je silovao Kerolovu u robnoj kući na Menhetnu sredinom 1990-ih.

U posljednjem trenutku došlo je do problema zbog objave bivšeg predsjednika na društvenim mrežama u kojoj je tvrdio da mu nije dozvoljeno da se "brani". Trampu je dozvoljeno da svjedoči, ali njegovi advokati nisu podnijeli prijavu do roka koji je sudija odredio u 17 sati u nedjelju.

Na "Truth Socialu", Tramp je napisao: "Čekajući odluku porote o lažnoj optužbi u kojoj meni, uprkos tome što sam trenutni politički kandidat i predvodim sve ostale u obje stranke, nije dozvoljeno da govorim niti da se branim."

"Protuustavno ušutkivanje"

Dodao je da će se "žaliti na protivustavno ušutkivanje mene, kao kandidata, bez obzira na ishod".

Na sudu advokatica Kerol Roberta Kaplan rekla je da je za Trampa "problematično" što je objavio da mu nije dozvoljeno da svjedoči kada je u stvari mogao. Zamolila je sudiju Kaplana da kaže poroti da je Tramp imao priliku da dođe na sud, ali je odustao.

Sudija Kaplan je rekao: "Ovdje se bavimo onim čime se bavimo" i rekao da ne želi da daje dalje komentare.

Trampov advokat Džo Takopina rekao je sudu da ne postoji "ništa što bi zahtijevalo instrukcije" poroti u toj objavi.

Trampa je više od dvadesetak žena optužilo za seksualno zlostavljanje ili napad, ali je to do sada bio jedini slučaj koji je završio pred porotom.

Kerol (79) ga je tužila za zlostavljanje prema Zakonu o preživjelim odraslim osobama, usvojenom u Njujorku, koji je dozvoljavao rok od godinu dana za tužbe za seksualne napade koji su se odavno desili.

Tramp je nazvao lažovom

Njena tvrdnja za klevetu zasnovana je na izjavama Trampa (76) kada je bio predsjednik i objavama na "Truth Social", njegovoj sopstvenoj društvenoj mreži na kojoj ju je nazvao lažovom.

Tokom dvije sedmice porota od šest muškaraca i tri žene čula je emotivna svjedočenja. Kerol je zastupala advokatica visokog profila Roberta Kaplan, jedan od osnivača Fonda za pravnu odbranu "Time's Up", koji je pomogao u zastupanju žrtava uznemiravanja na radnom mjestu i koji je nastao nakon pokreta "MeToo".

Rekla je poroti da je bila na odlasku iz "Bergdorf Gudmana" kada je vidjela Trampa kako ulazi. "Hej, ti si ta kolumnistkinja savjeta", rekao joj je. Ona je uzvratila: "Hej, ti si onaj tip za nekretnine".

Tramp ju je zamolio da mu pomogne izabrati poklon

U to vrijeme Kerol je bila medijska slavna ličnost zahvaljujući svojoj kolumni sa savjetima u časopisu "Elle", "Ask E. Jean", i njenoj istoimenoj kablovskoj TV emisiji.

Tramp ju je zamolio da mu pomogne da izabere poklon za djevojku i poslije neke "zaigrane zafrkancije" popeli su se na šesti sprat u odjeljenje za donje rublje. Kako je Kerol rekla, mislila je da je cijela stvar bila "zabavna njujorška priča", koja je postala još zabavnija kada joj je Tramp rekao da isproba providni bodi. Situacija je ubrzo ekslirala, "i odjednom je postalo mračno", rekla je Kerol na suđenju. Kako je dodala, Tramp je zatvorio vrata i gurnuo je uza zid.

- Odgurnula sam ga nazad, a on me je gurnuo uza zid i lupio me glavom. Stavio je rame uz mene i držao me uza zid.

Rekla je da nije mogla da vidi Trampa dok je prodirao u nju, ali je "sigurno mogla da osjeti taj bol".

Nakon što se izborila sa njim, istrčala je napolje i pozvala prijateljicu Lizu Birnbah, novinarku, koja joj je rekla da ode u policiju.

Kerol je razgovarala i sa Kerol Martin, bivšom televizijskom voditeljicom, koja joj je rekla da cšuti jer će je Tramp "sahraniti".

Upravo to je radila 20 godina do 2019. godine kada je on postao predsjednik i napisala memoare u kojima ga je prvi put javno optužila.