Ukrajinski zapovjednik: Rusi intenziviraju napade na Bahmut

Zapovjednik ukrajinske brigade koja se bori u ruševinama Bahmuta izjavio je da su ruske plaćeničke snage posljednjih dana pojačale granatiranje i artiljerijske napade i da se ne suočavaju s nedostatkom municije, uprkos suprotnim tvrdnjama njenog čelnika.



Šef ruskih plaćenika Jevgenij Prigožin žalio se sedmicama da ruska vojska oduzima njegovim trupama iz plačeničke grupe Wagner dovoljno municije da zauzmu grad na istoku Ukrajine, gdje su višemjesečne žestoke borbe nazvane "mlinom za meso".

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi situaciju na terenu.

Ukrajinski pukovnik Roman Hriščenko, komandant ukrajinske 127. brigade Teritorijalne odbrane, odbacio je Prigožinove tvrdnje u intervjuu putem video linka.

- Nisu imali ništa ni blizu deficita municije. U posljednjih nekoliko dana pojačan je intenzitet granatiranja i raketne artiljerije - kazao je Hriščenko.

Rekao je da ruske snage vrše stalne napade na grad - i da im ukrajinske trupe uzvraćaju udarac.

- Situacija je teška. Neprijatelj usmjerava veliki broj svojih snaga na nas, stalni su valovi napada - kazao je on Reutersu u srijedu navečer.

On i ostatak njegove brigade naseljavaju ruševine Bahmuta skoro dva mjeseca, kazao je.

On je ubrzo nakon intervjua poručio da su položaji s kojih je govorio zapaljeni u napadu.

Rekao je da ruske snage trpe nekoliko puta veće gubitke od njegove jedinice, ali je odbio pružiti brojke.

"(Rusija) gubi veliki dio svojih vojnika. Bahmut je već ispunio svoj glavni zadatak i nastavlja ga ispunjavati. Ovdje kasapimo ljudstvo neprijatelja - rekao je on.

Bivši vojni tužilac kazao je da je samo 30 posto njegove brigade, koja je prvobitno regrutovana kao lokalna teritorijalna jedinica u martu 2022. kada je napadnut njihov rodni grad Harkov, imalo prethodno borbeno iskustvo, ali su sada već iskusni vojnici.

- One (ruske snage) se ne povlače same po sebi. To je veliki, mukotrpan zadatak i moramo jako naporno raditi na tome da ih otjeramo. Za svaki metar, deset metara, dio rova, za svaku zgradu, moramo se jako potruditi – kazao je.

On je nagovijestio da će vijesti iz Bahmuta, neodređene prirode, stići "uskoro", smiješeći se, ali odbija da pruži detalje.

- Molim sviju da imaju malo strpljenja, pa će vidjeti – izjavio je on, prenosi Reuters.