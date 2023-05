Bašar el-Asad nakon 13 godina izlazi iz izolacije: Stiže na sastanak Arapske lige

Sirijski predsjednik Bašar el-Asad učestvovat će u petak u Saudijskoj Arabiji na svom prvom sastanku na vrhu Arapske lige u zadnjih trinaest godina i tako označiti povratak na arapsku političku pozornicu nakon duge izolacije zbog rata u njegovoj zemlji.

Panarapska organizacija je 7. maja obnovila članstvo sirijskog režima koji je isključila krajem 2011. nakon gušenja narodne pobune što je preraslo u strašan rat. Sirijski ministar vanjskih poslova potvrdio je u srijedu da će Bašar al Asad učestvovati na samitu u Džedi, na Crvenom moru, na koji ga je monarhija pozvala prošle sedmice.

- Doći će i učestvovati na tom sastanku na vrhu - rekao je Fejsal Mekdad, koji se sa saudijskim kolegom Fejsalom ben Farhanom sastao na rubu pripremnog sastanka arapskih ministara vanjskih poslova u Džedi. Analitičari gledaju na poziv upućen Bašaru al Asadu kao na potvrdu diplomatske važnosti Saudijske Arabije koja se zauzimala za rehabilitaciju Damaska i želi uticati na regionalne sukobe.

U Vašingtonu je zamjenik glasnogovornika State Departmenta, Vedant Patel ponovio je da se Sjedinjene Američke Države protive rehabilitaciji Sirije. "To su njihove odluke, ali naše je stajalište jasno: nećemo normalizirati veze s Asadovim režimom i ne podržavamo one koji to čine", rekao je novinarima.

Uz obnovu veza sa sirijskim režimom, arapski čelnici će razgovarati o stanju u Sudanu gdje već mjesec dana bjesni krvavi sukob i o Jemenu, gdje rat traje više od osam godina.