Britanski ministar odbrane: Ukrajina koristi naše rakete Storm Shadow, to je velika stvar

Britanski ministar odbrane Ben Wallace kazao je danas da su u Ukrajini korištene dalekodometne projektile Storm Shadow, koje je Ujedinjeno Kraljevstvo isporučilo toj zemlji.

Dugi domet

- Sve što mogu reći jest, koliko sam shvatio, da su korištene otkako smo najavili njihovo raspoređivanje u Ukrajini, ali neću ulaziti u daljnje detalje - odgovorio je Wallace danas na upite Sky Newsa.

Dodao je da su oružani sistemi koje su zapadni saveznici dali Ukrajini bili "snažni" i "značajni".

Sky News u svojoj analizi primjećuje da je korištenje britanskih raketa "značajna" vijest.

- Bilo je vrlo značajno kada je Ujedinjeno Kraljevstvo potvrdilo da je Ukrajini dalo rakete Storm Shadow - rekla je urednica Deborah Haynes.

- To su krstareće rakete dugog dometa, tako da, kao što je rekao ministar odbrane, to Ukrajincima daje mogućnost da dosegnu mnogo dalje u ukrajinski teritorij pod ruskom kontrolom, koji je do sada bio izvan dometa - objašnjava Haynes.

Nova sposobnost

- Budući da je Velika Britanija rekla da ne razmatra slanje borbenih zrakoplova, te su rakete sljedeća najbolja stvar - dodaje.

Također je rekla da je, iako nije potvrđeno protiv čega su rakete bile raspoređene ili jesu li bile uspješne, jasno da je ovo"ključna nova sposobnost za Ukrajinu".