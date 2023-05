Premijer Britanije: Odmakli smo od prosuđivanja ljudih zbog novca

Najbogatiji britanski premijer ikada zbog dionica njegove supruge, rekao je da nije obraćao pažnju na lične napade laburista na njegove finansije.



Britanski premijer Riši Sunak (Rishi Sunak) je istakao da mu ne smeta kritika laburista na račun poreskih aranžmana njegove bogate porodice i misli da je Velika Britanija "prevazišla" prosuđivanje ljudi na osnovu njihovog novca.

Dodir s običnim ljudima

Laburisti su optužili Sunaka da nema dodira sa običnim ljudima zbog porodičnog bogatstva. Zamjera mu se da je podigao poreze za zaposlene dok njegova porodica uživa porezne privilegije.

On je rekao da ljudima nije smetalo njegovo bogatstvo kada su ga novinari pitali da li je uznemiren ličnim napadima na njegovu porodicu.

- Ove stvari me generalno ne zabrinjavaju. Mislim da većina ljudi koji sjede kod kuće zapravo i ne brinu mnogo o ovim stvarima. Ono do čega im je stalo je šta ja radim za njih da im živote učinim boljim. Mislim da smo odmakli dalje od suđenja o ljudima prema onome što je na njihovom bankovnom računu. Te stvari me ne brinu - rekao je Sunak.

Pad cijena dionica

Nova lista bogatih Sunday Timesa procijenila je da je bogatstvo njegove porodice palo za 200 miliona funti u protekloj godini zbog pada cijene dionica njegove supruge.

U njemu se navodi da Sunak i njegova supruga Akšata Murti (Akshata Murty) imaju procijenjenu vrijednost od oko 529 miliona funti, što je pad sa 730 miliona funti 2022. godine.