Bjelorusija zatvorila ceste prema Rusiji: Službenici na granicama, šta se dešava?

Državni sekretar Bjelorusije Vijeća sigurnosti general-pukovnik Aleksander Volfovič u eteru TV kanala ONT je izjavio da je ta zemlja zatvorila dio cesta prema Rusiji, dodavši da je kontrola nad državnim granicama ojačana tijesnom saradnjom između FSB-a, graničnih službi i ministarstva unutrašnjih poslova, a pomažu im i jedinice bjeloruskih Snaga za specijalna djelovanja.

Oni pokrivaju glavna područja gdje mogu proći ilegalne oružane formacije, dodao je Volfovič.

- Istovremeno smo obratili pažnju i na istočnu granicu. Ne zatvarajući se ni na koji način od naših strateških partnera, Ruske Federacije, i svjesni da nemamo granicu s Rusijom kao takvom, poduzeli smo niz koraka, između ostalog, zatvorili smo razne saobraćajnice - rekao je general.

Osigurati sigurnost

Dodao je da je svrha ovih akcija osigurati sigurnost ljudi kako u Bjelorusiji tako i u Rusiji.

Volfovič je rekao i da u bliskoj budućnosti bjeloruska vlast planira potpisivanje predsjedničkog dekreta o narodnoj policiji. U skladu s njim, muško stanovništvo će, ne odvraćajući se od svojih glavnih dužnosti, po potrebi patrolirati naseljima, pomagati postrojbama teritorijalne obrane i osiguravati red. General je dodao da su pored muškaraca i žene izrazile želju da stupe u redove narodne milicije.

Nedavno uveli kontrole na granici

Prije desetak dana je Bjelorusija, jedna od najbližih saveznica Rusije, djelimično obnovila kontrolu na granici s Rusijom. To je prvi put u 28 godina da su uvedene kontrole na granici dugoj 1.239 kilometara. Bjeloruski ministar vanjskih poslova Sergej Aleinik tada je rekao da uvođenje graničnih kontrola ima za cilj spriječiti ulaske državljana trećih zemalja u Bjelorusiju uoči primjene međuvladinog sporazuma o uzajamnom priznavanju viza.

Ipak, aktivisti za ljudska prava misle da su granične provjere usmjerene na građane Rusije koji pokušavaju izbjeći mobilizaciju u rusku vojsku. Aleinik je potvrdio da provjere ljudi koji prelaze bjelorusko-rusku granicu provode bjeloruski graničari u bliskoj saradnji s ruskim kolegama.

- To zapravo nije kontrola, to je više kao praćenje situacije na granici - kazao je tada novinarima u Moskvi, prenosi Associated Press.

Provjere su započele 5. maja

Godine 1995. uklonjene su sve granične kontrole između Rusije i Bjelorusije. Dodatno, Rusija i Bjelorusija imaju sporazum o savezništvu prema kojem Kremlj subvencionira bjelorusku privredu putem zajmova i popusta na rusku naftu i plin. Rusija je prethodno koristila Bjelorusiju, ekonomski ovisnog saveznika, kao odskočnu dasku za slanje snaga i lansiranje projektila prema Ukrajini.

Provjere na granicama započele su 5. maja. Ruski ministar za digitalni razvoj Maksut Šadajev izjavio je prije nešto manje od dvije sedmice kako bi uskoro trebala biti uspostavljena jedinstvena baza podataka osoba podobnih za služenje vojnog roka, zajedno s uvođenjem elektroničkih poziva.

Hiljade Rusa pobjegle u Bjelorusiju

Prema novim ruskim pravilima, koja su stupila na snagu prošlog mjeseca, svima kojima je uručen elektronički poziv zabranjeno je napustiti zemlju prije nego što se pojave u uredu za naoružavanje. Hiljade Rusa pobjegle su u Bjelorusiju kako bi izbjegle mobilizaciju i progon nakon početka rata u Ukrajini u februaru prošle godine.

U jednom takvom slučaju, nakon što je osuđen na dvije godine zatvora jer je njegova kćerka nacrtala "antiratni" crtež u školi, Aleksej Moskaljov pobjegao je iz Rusije u Bjelorusiju. Uhapšen je u Minsku u martu i kasnije izručen Rusiji.

- Lukašenko na sve prijetnje, uključujući sabotažu, odgovara pojačanom kontrolom, što je također korisno za Rusiju, koja nastoji ograničiti mogućnost napuštanja zemlje za one koji pokušavaju izbjeći mobilizaciju i sudjelovanje u ratu s Ukrajinom - ispričao je Pavel Sapelko iz bjeloruskog centra za ljudska prava Viasna.