Novoodobreni letovi kineskih aviokompanija u i iz SAD izbjegavaju ruski zračni prostor

Kineske aviokompanije izbjegavaju letove iznad ruskog zračnog prostora u novoodobrenim letovima za i iz Sjedinjenih Država, sudeći po web stranici za praćenje letova FlightAware i zvaničnicima avioindustrije.

Rusija je zabranila američkim aviokompanijama i drugim stranim prevoznicima da lete iznad njenog zračnog prostora, u znak odmazde što je Vašington zabranio ruske letove iznad SAD u martu 2022. nakon što je ta zemlja napala Ukrajinu.

Uslov za odobrenje četiri nova leta

Podaci FlightAware pokazuju da kineski avioni koje je nedavno odobrio Vašington ne lete iznad Rusije, dok ranije odobreni letovi kineske aviokompanije u SAD i dalje koriste ruski zračni prostor.

Američko ministarstvo saobraćaja (USDOT) saopćilo je 3. maja da će omogućiti kineskim aviokompanijama da povećaju putničke usluge u SAD na 12 sedmičnih povratnih putovanja, što je jednako broju letova koje je Peking dozvolio američkim prevoznicima. Ranije je bilo dozvoljeno samo osam sedmičnih letova kineskih avioprevoznika.

Pomoćnica američkog sekretara za avijaciju i međunarodne poslove Eni Petsonk (Annie) odbila je da odgovori na pitanje da li je Bajdenova administracija zahtijevala da kineski prevoznici izbjegavaju ruski zračni prostor kao uslov za odobrenje četiri nova leta.

Petsonk je kazala da je postepeni porast na 12 letova za Kinu i Sjedinjene Države "vrsta odmjerenog tempa koji ćemo vjerovatno vidjeti".

Interesovanje obje strane za napredovanje

Dvanaest sedmičnih letova mali je dio od više od 150 povratnih letova koje je dopustila svaka strana prije uvođenja ograničenja početkom 2020. zbog pandemije COVID-19.

- Sigurno postoji veliko interesovanje s obje strane za napredovanje - dodala je Petsonk.

USDOT je 18. maja odobrio novi sedmični let Air Chine iz Pekinga za Njujork, novi sedmični let China Eastern Shanghai za Los Anđeles, treći sedmični let Xiamen Airlinesa od Xiamena za Los Anđeles i drugi sedmični let China Southern od Guangzhoua do Los Anđelesa . Letovi Xiamen i China Southern stupili su na snagu 30. maja.

Kineski avioprevoznici nisu bili odmah dostupni radi komentara.

Liu Pengju (Pengyu), portparol kineske ambasade u Vašingtonu, nije naveo u e-mailu da li su se kineski prevoznici složili da izbjegavaju ruski zračni prostor za nove letove.

Direktni letovi neophodni

- Direktni letovi su neophodni za povećanje međusobnih posjeta kineskih i američkih građana. Nadamo se da će obnova više letova pomoći protoku ljudi i trgovini između dvije zemlje - navodi on.

U februaru su dvojica američkih senatora pozvala Bajdenovu administraciju da spriječi kineske aviokompanije da lete iznad Rusije na američkim rutama, što im daje prednost u potrošnji goriva i vremenu letenja. U to vrijeme, Airlines for America, koji predstavlja glavne američke prijevoznike, pohvalio je pritisak senatora, ističući dugogodišnju zabrinutost avioindustrije oko letova iznad Rusije, prenosi Reuters.