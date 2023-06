Rusi uvjereni da su rušenjem brane stekli prednost: Ukrajina neće moći pokrenuti protuofanzivu

Rusija je stekla vojnu prednost uništenjem brane Nove Kahovke, rekao je u srijedu prvi čovjek ruskih okupacijskih snaga u južnoj ukrajinskoj regiji Hersonu Vladimir Saldo.



- S vojnog gledišta, situacija taktičke operacije razvila se u korist oružanih snaga Ruske Federacije – rekao je Saldo. Zbog razornih poplava koje je probijanje brane izazvalo u regiji, Ukrajina neće moći pokrenuti svoju protuofanzivu, dodao je.

Okupirana područja

– Oni ne mogu učiniti ništa – utvrdio je, misleći na očekivani pokušaj ukrajinskih snaga da oslobode okupirana područja.

– Za naše snage, s druge strane, sada se otvara prozor, vidjet ćemo ko će pokušati prijeći i kako – rekao je Saldo, govoreći o rijeci Dnjepru, koja je sada višestruko nabujala.

Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za eksploziju u utorak koja je uništila branu, a o tome je u TV studiju Večernjeg lista govorio i Večernjakov vojni analitičar Ante Kotromanović.

– Činjenica je da je ta brana pod kontrolom ruske vojske već godinu dana, druga činjenica je da je vrlo teško izvesti diverzantsku akciju i to znam iz iskustva. Mi smo pokušavali dvaput srušiti branu Peruću – prvi put torpedima, a drugi put smo krenuli s pomorskim diverzantima i to je vrlo komplicirano. To je ogromna ustanova i ne znam kako je moguće da specijalne postrojbe Ukrajine upadnu na taj prostor. Tu su potrebne ogromne količine eksploziva – komentirao je Kotromanović.

Panična reakcija

Njemu se čini da je to panična reakcija ruskih snaga koje se jako boje protunapada ukrajinske vojske i pada Krima.



– Gubitak Krima za Rusiju znači isto što i gubitak Moskve. To bi za njih bio strašan vojnički poraz, i oni su vjerovatno u toj brzoj reakciji, ne čekajući previše, pretpostavljamo, radi prevencije digli u zrak tu branu i poplavili to područje kako bi zaustavili napredovanje ukrajinske vojske. Ne vjerujem u tezu da to odgovara Ukrajincima zato što su možda Rusi pripremili neku protuofanzivu na tom dijelu. Kao drugi razlog, sada Rusi mogu osloboditi jedan dio snaga i prebaciti s tog područja na kritična područja u centralnom dijelu bojišnice u Donjeckoj i Luhanskoj oblasti – argumentira Kotromanović.

Ekipe s terena kažu da je najveća šteta od rušenja brane Nova Kahovka nastala na ruskim odbrambenim položajima na lijevoj obali Dnjepra jer je bujica odnijela minska polja te prisilila Ruse da se pregrupiraju.

Ukrajinsko odugovlačenje

Rusi ukrajinsko odugovlačenje s otvaranjem cjevovoda navode kao razlog za sporo propuštanje brodova sa žitom iz Odese, spominjući tu i UN koji bi trebao biti posrednik i garant dogovora. Povezano s ovim, zapadni mediji u srijedu su objavili kako su Sjedinjene Države saznale za ukrajinski plan za napad na plinovod Sjeverni tok tri mjeseca prije nego što je prošlog seprembra oštećen podvodnim eksplozijama. I ta je informacija koju je najprije objavio The Washington Post dio grupe informacija koje su procurile kroz platformu Discord.

CIA je prošlog juna, preko jedne evropske špijunske agencije, saznala da šesteročlani tim ukrajinskih snaga za specijalne operacije namjerava dići u zrak konstrukciju tog rusko-njemačkog projekta, izvijestile su novine.

Izvještaj te obavještajne službe temeljilo se na informacijama koje je pružila osoba u Ukrajini, piše Washington Post, dodajući da ga je CIA podijelila s Njemačkom i drugim evropskim zemljama u junu 2022.

Napadi na Belgorod

I u srijedu su nastavljeni pritisci s ukrajinske strane na rusku Belgorodsku oblast, navodno je ponovo bilo upada u Novu Tavolžanku ali je pucnjave bilo i u Kamenki. Na bojištu nije bilo većih pomaka.

Nije dokazana tvrdnja o ukrajinskom ulasku u Opitnoe sjeverno od Bahmuta, ali je sigurno da su se Ukrajinci približili do samih rubova nakon što su u utorak ušli u Berhovku. Područje oko Novodonjeckog gdje je bilo žestokih borbi brane padobranci iz Pskova, najbolje što ruska vojska ima već desetljećima.

Prvi put od početka invazije Sergej Šojgu, ministar odbrane Ruske Federacije, progovorio je o ruskim gubicima. Bilo je to u srijedu u kontekstu zadnjih bitaka, odnosno protuofanzive za koju službeni ukrajinski izvori uporno tvrde da nije ni počela.

Prema Šojguu, u posljednja tri dana poginuo je 71 ruski vojnik, a 210 ih je ranjeno.