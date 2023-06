Američki mediji: Tramp obaviješten o nadolazećoj optužnici zbog tajnih dokumenata

Bivšem predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trumpu) je rečeno da se suočava s krivičnom istragom zbog radnji sa povjerljivim dosijeima nakon što je napustio Vašington.

Potez federalnog tužioca da obavijesti bivšeg predsjednika o krivičnoj istrazi ukazuje na to da bi se on uskoro mogao suočiti s optužbama. Ukoliko se to dogodi, onda bi to bila druga optužnica protiv Trumpa, koji se kandidovao na predsjedničkim izborima.

Tužioci od prošle godine istražuju prijenos dosijea na imanje Trampa Mar-a-Lago na Floridi.

Zaplijena dokumenata

Podsjećamo, imanje na plaži pretreseno je prošlog avgusta i zaplijenjeno je 11.000 dokumenata, uključujući oko 100 označenih kao povjerljivo. Neki od njih su označeni kao strogo povjerljivo.

U intervjuu u srijedu, Trump je negirao da mu je rečeno da se suočava sa optužnicom zbog njegovog rukovanja dokumentima. Na pitanje New York Timesa da li mu je rečeno da je meta federalne istrage, on je rekao da "morate shvatiti" da nije u direktnom kontaktu s tužiocima.

CNN, ABC News i Politico izvijestili su u srijedu navečer da je gospodin Trump pismom obaviješten da je predmet kriminalističke istrage. Svi mediji navode da bi ovaj potez signalizirao da bi se optužbe mogle dogoditi uskoro.

New York Times je citirao dvoje ljudi upoznatih s tim koji su rekli da je obavijest stigla iz ureda Džeka Smita (Jacka Smitha), bivšeg tužioca za ratne zločine koji je postao specijalni tužilac koji razmatra dokaze.

Meta krim istrage

Američki partner BBC-ja, CBS News, rekao je da je izvor blizak Trampu rekao da je on bio meta kriminalističke istrage, ali nije potvrdio da je primljeno zvanično pismo. To dolazi nakon što su tužioci dobili audio snimak Trampa na kojem on priznaje da je zadržao povjerljivi dokument nakon što je napustio Bijelu kuću.

Detalji dokumenata koji su možda bili u posjedu Trampa ostaju nejasni. Tajni materijal obično sadrži informacije za koje zvaničnici smatraju da bi mogli naštetiti nacionalnoj sigurnosti ako se objave.