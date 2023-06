Levčenko: Ako međunarodna reakcija zbog rušenja brane bude mlaka, Rusi mogu dići u vazduh i nuklearnu elektranu u Zaporožju

Bivši ambasador Ukrajine u Hrvatskoj Oleksandr Levčenko pisao je za Antenu M.

Njegov tekst prenosimo u cijelosti.

- Rusija probija dno dna. Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski došao u poplavljeni Herson, ruska artiljerija otvorila je vatru na ljude i spasioce koji su pružili pomoć ljudima u poplavljenim kućama. Ako pitate svakog Ukrajinca o rušenju brane na Kahovskoj hidroelektrani, njih 99 posto zatražit će da Putin izgori u paklu za ovaj zločin neljudskosti planetarnog razmjera.

Vođa čopora Kremlja

Još jedan posto smatra da šef Kremlja mora da završi svoj vijek negdje u svojoj kadi pod vodom. Tako cijeli ukrajinski narod hoće da rastrgne vođu čopora Kremlja i možda za njega ima nekakva šansa i mogućnost da se sakrije od narodnog gnjeva, a to je da bude doživotno u prostorijama Haškog zatvora gdje će ga čuvati međunarodna policija.

Rusija želi sebe da prikaže kao neku neuračunljivu i pomahnitalu državu koja može u očaju učiniti veliko zlo kako ne zna kakvu će imati budućnost. Evo vama majmuna s bombom, i to nuklearnom. Moskva demonstrira što na početku može da digne u vazduh branu hidroelektrane, koja je potopila 600 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije.

Uništene su hiljade kuća i zgrada, poljoprivredni usjevi, poginula ogromna količina domaće stoke, nastradali ljudi. Kremaljski firer učinio je isto što je uradio Staljin 1941. i Hitler 1944. Dva diktatora dizali su u vazduh Dnjeprovsku hidroelektranu kako bi, navodno, naštetili neprijateljskoj vojsci. Ustvari, stradali su domaći ukrajinski civili, a poginulo je gotovo 100 hiljada osoba.

Moskovski diktator sada prikazuje svoju manijakalnu odlučnost za uništenje svega što njega može koštati vlasti. Danas diže u vazduh Kahovsku hidroelektranu, sutra Zaporošku nuklearku, koja je najveća u Evropi, a prekosutra možda će upotrijebiti oružje za masovno uništenje. Cilj Kremlja je da zaprijeti narodu Ukrajine i cijelom svijetu potpunim uništenjem.

"Neko mora da otrijezni moskovskog ludaka"

Da bi svaki normalan čovjek se uplašio, kremaljski idiot će raditi sve što će mu pasti na pamet. Ali ako ćemo se plašiti Putina, on će stvarno da ucjenjuje sve do kraja. Neko mora da otrijezni moskovskog ludaka dok nije otišao predaleko. Vladimir Putin postao je ne samo vrlo toksična osoba, već i neuračunljivi diktator.

Kako je Pariz saopćavao, da ne bi hapsio Putina preko međunarodne potjernice treba s nekim potpisati dogovor o završetku rata koji mora izgubiti Rusija, to sada svi čak i pomalo lojalni Moskvi ljudi su u dilemi. Da li je uopće s nekim iz kremaljske garniture moguće pregovarati o kraju ratnih zbivanja u Ukrajini.

Neki na moskovskoj televiziji sada traže da produže praksu rušenja hidroelektrana u Ukrajini kao efikasno djelovanje i nanošenje ogromnih materijalnih i ljudskih gubitaka. Postavljaju ispred ruske televizijske auditorije pitanje o uništenju kijevske hidroelektrane koju je sovjetska vlada nesmotreno sagradila na Dnjepru. A to znači što u slučaju rušenja brane sva voda će da krene na glavni grad Ukrajine.

Hvala Bogu, ova hidroelektrana je pod kontrolom ukrajinske vojske, ali moskovski neandertalci su spremni za nove ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i terorističke akte, kako bi uništili sve što asocira na pojam sloboda i demokratija. Prostora za pregovaranje s takvim anti-ljudima praktično nema.

Teroristički akti

Tako Kijev očekuje da saveznici što prije predaju Ukrajini nove sisteme protivraketne i protivvazdušne odbrane kao i lovce nove generacije koji će moći da spriječe bilo koji ruski napad na ukrajinsku kritičku infrastrukturu. Također postavlja se pitanje o spremnosti za fizičku likvidaciju svih osoba koji se na visokom nivou ruske politike zalažu za masovna uništenja ljudi, gradova i važnih ekonomskih objekata. Oni svi moraju biti svjesni lične odgovornosti ako se usude da urade opasne stvari za čovječanstvo.

Kijev je više puta upozoravao saveznike kako je Moskva spremna na ogromne terorističke akte, kao što je rušenje Kahovske hidrocentrale i Zaporoške nuklearke. Prvi mega teroristički korak Kremlj je već napravio. Ako bude mlaka međunarodna reakcija bez oštre osude, strogih sankcija, bojkota Moskve na međunarodnoj areni kremaljski neandertalci mogu napraviti i drugi mega teroristički korak.

Kremlj kupuje i zapadne novinare, kako bih osvjetljivali tragične događaje na Dnjepru s ruske tačke gledišta. Spomenimo američkog novinara Takera Karlsona kojeg su izbacili iz Fox Newsa, ali on produžava prorusku djelatnost samostalno na društvenim mrežama. On je od početka stao na stranu Moskve i to radi, navodno, kao čovjek koji ima vlastito mišljenje.

Neandertalski mentalitet

Njegovi pro-kremaljski komentari zbunili su javnost i posijale sumnju ko je kriv za katastrofu na brani na rijeci Dnjepar. Sada Kremlj govori što je najviše nastradala ruska strana, pa su onda to napravili Ukrajinci. U Moskvi zaboravljaju što u Kijevu za razliku od njih žive razumni ljudi. Niko nikad neće misliti, kamoli nešto raditi što će donijeti stradanja svojim građanima koji su čak pod privremenom okupacijom. To je crta samo neandertalskog mentaliteta Kremlja.

Godine 1941., rušenjem brane na Dnjepru oko Zaporožja, Moskva je naštetila samo civilnom lokalnom stanovništvu koje je poginulo u velikim razmjerima. Poginulo je čak mnogo crvenoarmejaca, koji nisu znali da nešto tako se može desiti. Tako primitivne argumente Kremlja odbacujemo. Stradalo je opet civilno stanovništvo, a to što ih je najviše na privremeno okupiranoj lijevoj obali Dnjepra neće ukinuti odgovornost Putina i njegovog okruženja. To su ukrajinski građani, oduvijek ukrajinska teritorija i niko u Kijevu neće stati dok svi iz Kremlja ne budu privedeni odgovornosti.

Ne mogu neki na Zapadu da misle kako se ova dešavanja njih ne tiču. Kijev traži ne samo osvete nego i efikasno međunarodno djelovanje. Svi zajedno moramo pritisnuti Moskvu vojno, politički, ekonomski. Treba izbaciti Rusiju iz svih organizacija koje se bave problemima čovječanstva. Tamo nema mjesta za anti-ljude.