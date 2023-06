Američki medij: SAD se sprema poslati Ukrajini tenkovsku municiju sa osiromašenim uranijumom

Administracija SAD-a na čelu s predsjednikom Džo Bajdenom (Joe Biden) će najvjerovatnije snabdijeti Ukrajinu s municijom sa osiromašenim uranijumom, nakon višesedmične interne debate o tome kako opremiti tenkove Abrams koje Vašington šalje Kijevu, tvrde zvaničnici SAD.

Jedan neimenovani visoki zvaničnik administracije rekao je za Wall Street Journal da izgleda da nema većih prepreka za odobrenje ove municije.

Veoma efikasni

Pentagon je zahtevao da tenkovi Abrams koje SAD šalju Ukrajini budu naoružani municijom s osiromašenim uranijumom koje redovno koristi američka vojska i koji su veoma efikasni protiv ruskih tenkova. Ispaljen velikom brzinom, ovaj projektil je u stanju da probije prednji oklop ruskog tenka sa udaljenosti, dodaje se.

- Projektil pogađa kao teretni voz. Veoma je dug i gust. Dakle, s velikom kinetičkom energijom udara određenu tačku neprijateljskog oklopnog vozila - rekao je Skot Boston, vojni analitičar Rend korporacije i bivši pripadnik artiljerije.

O ovom prijedlogu se raspravljalo u Bijeloj kući čiji su neki zvaničnici izrazili zabrinutost da bi slanje ove municije moglo da izloži Vašington kritikama da pruža oružje koje može da nosi rizik po zdravlje i životnu sredinu.

Razmatranja o tenkovskim granatama, o kojima ranije nije bilo govora, uslijedila su u trenutku kada Ukrajina vodi veliku kontraofanzivu sa ciljem da povrati teritoriju od ruskih snaga. Predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) u subotu je nagovijestio da je ta dugo očekivana operacija počela.

Cilj SAD

Najviši zvaničnici Bajdenove administracije kažu da je cilj SAD da omoguće Ukrajini da ostvari što je moguće veći napredak na vojnom polju, da Kijev stavi u jaku pregovaračku poziciju za slučaj da dođe do pregovora.

Međutim, kako se navodi, unutar Bajdenove administracije je bilo neslaganja oko toga kako najbolje podržati ukrajinske snage, uključujući i pitanje da li Vašington treba da isporučuje kasetnu municiju.

Politička podrška Ukrajini na Kapitol Hilu i dalje je jaka, ali neki kongresmeni kažu da bi ona mogla da slabi ako kontraofanziva Kijeva ne uspje i da bi Bijela kuća trebalo da ispuni trenutne zahtjeve Ukrajine za oružjem.

SAD će do jeseni isporučiti Kijevu tenkove Abrams

Priča o ovoj municiji počela je u januaru kada je Bijela kuća pristala da Ukrajini obezbijedi 31 tenk tipa Abrams kao dio šireg aranžmana po kome bi Berlin i druge evropske prijestolnice pristale da pošalju tenkove njemačke proizvodnje Leopard 2.

SAD su na početku planirale da kupe nove tenkove Abrams M1A2. Ali da bi skratili vrijeme isporuke, administracija je odlučila da unaprijedi te tenkove koje američka vojska već ima u svom arsenalu i da ih pošalje Ukrajini.

Ukrajinski vojnici trenutno se obučavaju u Njemačkoj o tome kako da rukuju i održavaju tenkove Abrams za koje Pentagon tvrdi da će biti isporučeni do jeseni, piše WSJ.

To je otvorilo pitanje kako naoružati tenkove. Dok su SAD razmatrale svoje opcije, Britanija je Ukrajini isporučila tenkove Čelendžer, zajedno sa oklopnim granatama sa osiromašenim uranijumom.

Osiromašeni uranijum je nusproizvod procesa obogaćivanja uranijuma, ali on ne stvara nuklearnu reakciju. Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu je u prošlogodišnjem izvještaju rekao da "hemijska toksičnost” metala predstavlja najveću potencijalnu opasnost i da "može izazvati iritaciju kože, otkazivanje bubrega i povećati rizik od nastanka raka”.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je ipak optužio Veliku Britaniju za širenje "oružja sa nuklearnom komponentom“, na šta je London odgovorio tvrdeći da Moskva širi dezinformacije.

Zabrinutost Moskve

Džon Kirbi (John Kirby) koordinator Vijeća za nacionalnu sigurnost za strateške komunikacije, rekao je u martu da je ruski argument netačan i da je glavna zabrinutost Moskve povećana prijetnja njenim tenkovima.

- Ova vrsta municije je prilično uobičajena - rekao je on, dodajući da studije pokazuju da to nije riječ o radioaktivnoj prijetnji. Ali u to vrijeme SAD nisu pružale Ukrajini nikakvu municiju s osiromašenim uranijumom.

Još se razmatra slanje kasetne municije

Bijela kuća još uvijek razmatra da li da obezbijedi drugo oružje za Ukrajinu, uključujući i kasetnu municiju, koju je Kijev zatražio.

Neki zvaničnici Pentagona se zalažu za obezbjeđivanje kasetne municije, poznate kao poboljšana konvencionalna municija dvostruke namjene, ukrajinskim snagama kako bi im se pomoglo da se suprotstave ruskim snagama.

Glavni komandant NATO, general Kristofer Kavoli, rekao je Kongresu da bi takvo oružje moglo biti "veoma efikasno“ protiv koncentracije ruskih trupa i opreme.

Zvaničnici Vijeća za nacionalnu sigurnost i State departmenta su se opirali ideji slanja kasetne municije. Aktivisti za ljudska prava i neke savezničke države također su izrazile zabrinutost da bi neeksplodirana ubojita sredstva mogla dovesti do civilnih žrtava dugo nakon završetka sukoba u Ukrajini.

Ukrajinci također nastavljaju da vrše pritisak na SAD tražeći rakete dugog dometa američke proizvodnje poznate kao ATACMS. Dok je predsjednik Bajden u maju rekao da je ta opcija "još uvijek u igri“, američki zvaničnici kažu da takav korak nije nužan.

Ali sada se očekuje da se pošalju granate sa osiromašenim uranijumom.

- Čini se da tenkovske borbe nisu uobičajene u ovom ratu. Ali u mjeri u kojoj se to dogodi, voljeli bismo da Ukrajinci u tome pobjede - zaključio je Boston.