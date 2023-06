Ubistvo mlade žene šokiralo otok, glavni osumnjičeni tvrdi: Samo smo vodili ljubav

Ubistvo mlade Poljakinje na otoku Kosu šokiralo je Grčku. 27-godišnja Anastazja Rubinska, Poljakinja koja je nestala prošli ponedjeljak, pronađena je mrtva u nedjelju. Njeno je tijelo pronašao volonter koji se uključio u potragu za nestalom ženom.

Pronađena umotana u posteljinu

Njeno je tijelo pronađeno golo i umotano u posteljinu, a gornji dio tijela bio je dodatno prekriven plastičnom vrećom, piše Greek Reporter.

Nakon tragičnog završetka potrage za Rubinskom, policija je usredotočena na rješavanje zločina jer glavni osumnjičenik, koji je uhapšen, nije priznao ubistvo.

Naime, muškarac iz Bangladeša je uhapšen pod sumnjom na otmicu. Mjesto na kojem je Anastazja pronađena mrtva, pod drvetom i prekrivena lišćem i granama, nalazi se na oko kilometar od kuće 32-godišnjeg muškarca iz Bangladeša, koji je dan ranije uhapšen pod sumnjom za otmicu.

U subotu je pronađen i mobitel nesretne Poljakinje, pola kilometra od kuće osumnjičenika, no iz njega je izvađena SIM kartica. Grčki mediji su objavili da je njen DNK pronađen u kući osumnjičenog, a policija je na uhapšenom muškarcu pronašla ogrebotine i tragove borbe. On tvrdi da je to posljedica saobraćajne nesreće koju je nedavno doživio.

Navodno imali spolne odnose

Osumnjičenik je policiji rekao da su on i Poljakinja navodno imali spolne odnose u njegovoj kući, nakon čega ju je on ostavio na mjestu gdje je trebao pokupiti njezin partner. Naime, Rubinska je na grčki otok Kos stigla sa svojim partnerom, također Poljakom, kako bi tokom ljetne sezone radili u hotelu.

Partner je u utorak prijavio njezin nestanak. Rekao je policiji da ga je Anastazija kontaktirala u ponedjeljak navečer rekavši mu da je pijana, a kasnije mu je poslala svoju tačnu lokaciju kako bi mogao doći po nju. No kada je stigao, nje nije bilo, a mobitel joj je bio ugašen.

Posljednja snimka nadzornih kamera na kojoj se Poljakinja vidi pokazala je kako ona ulazi u restoran nekoliko sati prije nestanka. Viđena je i u mini marketu gdje se činilo da je bila pijana, a tada je susrela skupinu četiri Pakistanca i Bangladešanina te je otišla s jednim od njih, sada glavnim osumnjičenikom, na motoru.

U intenzivnu potragu su se uključili policija, vatrogasci, civilna zaštita, lokalni spasilački tim i pas tragač, a iz Poljske je stigla i njezina majka s privatnim detektivom kako bi pomogla u potrazi, javlja Greek Reporter, a prenosi Jutarnji.