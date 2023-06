Bajden: Prijetnja Putina upotrebom taktičkog nuklearnog oružja je stvarna

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) jučer je rekao da je prijetnja predsjednika Rusije Vladimira Putina upotrebom taktičkog nuklearnog oružja "stvarna", nekoliko dana nakon što je osudio rusko raspoređivanje takvog oružja u Bjelorusiji.

Bajden je u subotu nazvao Putinovu informaciju da je Rusija rasporedila svoje prvo taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji "apsolutno neodgovornom".

- Kada sam prije otprilike dvije godine bio ovdje i rekao da se brinem da će rijeka Kolorado presušiti, svi su me gledali kao da sam lud. Gledali su me kao kad sam rekao da se brinem da Putin koristi taktičko nuklearno oružje. To je stvarno – izjavio je američki predsjednik.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko (Alexander Lukashenko) prethodne sedmice je kazao da je njegova zemlja počela da preuzima rusko taktičko nuklearno oružje, od kojih su neka bila tri puta snažnija od atomskih bombi koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine.