Tramp tvrdi da je odgodio rusku invaziju na Ukrajinu za par godina

Bivši američki predsjednik i mogući kandidat na novim izborima iduće godine Donald Tramp (Trump) tvrdi kako ruski predsjednik Vladimir Putin, da je on ostao predsjednik SAD-a, ne bi napao Ukrajinu.

Također tvrdi da je odgodio rusku invaziju za nekoliko godina nakon što je rekao ruskom predsjedniku: "Nemoj to činiti." Tramp je to kazao tokom intervjua za američku televizijsku mrežu Fox News.

- Imam vrlo dobar odnos s Putinom. Mislim, nisam razgovarao s njim dugo vremena, ali imam vrlo snažan odnos s Putinom - rekao je gospodin Tramp.

Prethodno je izjavio da bi okončao rat u roku od 24 sata.

- Gledajte, razgovarao sam s njim. Rekao sam, ako to učinite, bit će pakao koji će trebati platiti. To će biti katastrofa. Nemojte to učiniti – kazao je.