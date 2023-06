Novi detalji o nesreći putnika koji su bili u podmornici: Stradali su u sekundi?

Dok će se detalji cijele tragedije vjerovatno utvrđivati i mjesecima, stručnjaci su naglasili kako su ranije imali sumnju prema teoriji da je podmornica implodirala s obzirom na to da nije registrovan glasan podvodni zvučni talas koji bi ukazivao na takav događaj.

To znači da pet putnika nije imalo šanse za preživljavanje.

Nakon što su pronađene krhotine podmornice na 4.000 metara koja je u nedjelju nestala u Atlantskom okeanu, gotovo sigurno je došlo do implozije, navela je sinoć američka obalska straža.

- Kada se pritisak poveća unutar zatvorenog prostora, on ide prema vani kao eksplozija. To se najbolje može objasniti na primjeru balona. Ukoliko previše napušete balon, u određenom trenutku kada materijal više ne može podnijeti 'stres', on pukne - objašnjava se u analizi AS-a.

Za razliku od tog procesa, implozija ima drugačiji način djelovanja.