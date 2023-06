Profesor Darko Trifunović iz Beograda za "Avaz": Danas je udaren kamen temeljac rasturanja Ruske Federacije

Pobuna plaćeničke grupe Wagner, te njihovo odlučno napredovanje prema Moskvi za mnoge predstavlja iznenađenje, ali direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbjednost iz Beograda Darko Trifunović smatra da je ovakav razvoj događaja očekivan. Od početka agresije na Ukrajinu, dodaje, ruski predsjednik Vladimir Putin pokušavao je izazvati sukob između ministra odbrane Sergeja Šojgua, šefa Wagnera Jevgenija Prigožina i ruskih oligarha.



"Kada je shvatio koliko je sati on je krenuo"

- Kad god je nešto bilo dobro Putin je sav kredit uzimao sebi, a kad god je nešto krenulo po zlu ili je bio kriv Prigožin, ili neko iz vojnog vrha. Prigožin je dobro razumio da će na kraju on ostati bez glave, da je on na čelu onih koji su žrtvovani, a ne neko ko bi trebao dobiti neku slavu, a posebno ne politički kredit. Kad je shvatio koliko je sati, on je krenuo. Razumio je na bojnom polju da je čitav sukob u Ukrajini isceniran od upravo te ruske političko – kriminalne elite u vrhu vojske, čiji su lideri zapravo vlasnici najskupljih jahti na svijetu i da su upravo oni rasprodali ruski arsenal. To se vidjelo na početku ruske agresije na Ukrajinu, da oni nemaju sredstva kojima su se hvalili, da su vojnici dobijali zahrđale puške. Ta cijela situacija sa nezadovoljstvom u ruskoj vojsci, gdje Putin više od 23 godine vlada i da se ne zna do kada, situacija u kojoj je Putin pobio opoziciju, pobio novinare, Prigožinu ide na ruku i daje mu 20 posto šanse da preživi – kaže Trifunović.

Dodaje da mnogo toga ovisi od ishoda prve bitke Wagnera sa snagama lojalnim Putinu, a ako Prigožin pobijedi njegove šanse bit će dvostruko veće.

"Hibridna dejstva"

- Kakva god da bude sudbina Prigožina, ovo je veliki udar. Od “specijalne vojne intervencije” i držanja Kijeva u opsadi sada imamo kolonu od 25.000 ljudi iz ruskog državnog projekta koji se okrenuo protiv ruskih oligarha. Jasno je da je ovim udaren kamen temeljac rasturanja Ruske Federacije. Ona je sačinjena od različitih republika, koji su u RF samo iz straha od ruskog oružja koje više ne postoji – ističe Trifunović.

Trifunović inače već duže vrijeme tvrdi da su i raspad bivše Jugoslavije započeli UDBA-ini operativci po nalogu Rusije, optužujući zapad, pa se slaže s ocjenom da se i nakon agresije na Ukrajinu potvrđuje stara poslovica “Ko rat želio u kući mu bio”.

- Odatle je počelo, tu će se i završiti. Međutim, treba dodati da je sjedište Wagnera bilo i centar hibridnih dejstava čiji se jedan dio sprovodio i na ovim prostorima. Prigožin vrlo dobro zna šta znače hibridna dejstva i već nekoliko mjeseci se na društvenim mrežama on glorifikuje, dok se njegovi protivnici satanizuju. I to će imati značaja kad je u pitanju njegov eventualni ulazak u samu Moskvu i podrška lokalnog stanovništva – kaže Darko Trifunović.