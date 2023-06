Dopisnica iz Moskve: Prigožin može biti jako moćan ako mu to dopusti Putin

Vođa ruske plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin bit će moćna vojna osoba u Bjelorusiji u vrijeme kada se građani pitaju traži li Kremlj ljude koji bi naslijedili njihovog predsjednika, kaže moskovska dopisnica SkyNewsa Diana Megnej (Magnay).

Ustvrdila je da je Vladimir Putin blago anektirao Bjelorusiju, a Aleksandar Lukašenko, koji je nedavno bio jako bolestan, u biti je pod njegovom kontrolom.

Još nije jasno šta se dogodilo

- Još uvijek ima mnogo pitanja koja se trebaju postaviti o tome što se dogodilo u posljednja 24 sata, ali ne mislim da je Ukrajini baš ugodno da će Prigožin sada biti moćan čovjek u Bjelorusiji ako mu Lukašenko to dopusti - ili , recimo to tako, ako mu Putin to dopusti. Mislim da nismo vidjeli sve od Jevgenija Prigožina - on je sada na vrlo važnom mjestu za Rusiju - rekla je.

Ipak, dodala je kako Vladimir Putin zaista izgleda iznimno slabo nakon što je Wagneru dao slobodnu propusnicu nakon što ih je javno optužio za izdaju.

- Čini se da je sve prebrzo riješeno da bi bilo istinito - dodala je Megnej.

Stvarno prijateljstvo?

Bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko rekao je da je pregovarao o primirju s Prigožinom kojeg lično poznaje 20-ak godina, na čemu mu je Moskva zahvalila.

- Također ne vjerujem nužno da je Lukašenko stari prijatelj s Prigožinom 20 godina, kao što se sugeriraju iz Bjelorusije i iz Rusije - rekla je Megnej.