Micotakiseva konzervativna Nova demokratija vodi na izborima u Grčkoj

Na parlamentarnim izborima u Grčkoj, konzervativna stranka Nova demokratija, koju predvodi bivši premijer Kirjakos Micotakis (Kyriakos Mitsotakis), daleko je ispred glavne opozicione stranke Siriza, prema ranim izlaznim anketama nakon što je glasanje završeno u nedjelju navečer.



Ukupno 9.813.595 grčkih državljana registrovano je za glasanje na 21.634 biračka mjesta širom Grčke, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Predviđa se da će stranka Nova demokratija dobiti od 40 do 44 posto glasova, a Siriza u rasponu od 16,1 do 19,1 posto. Socijaldemokratska partija PASOK je na putu ka osvajanju od 10 do 13 posto, dok bi Komunistička partija Grčke (KKE) mogla biti četvrta s od 7,2 do 9,2 posto glasova.

U međuvremenu, očekuje se da će krajnje desna stranka Spartans osvojiti od četiri do šest posto glasova i ući u grčki parlament. Prema izlaznim anketama, MeRA25, ljevičarska stranka koju predvodi bivši ministar finansija Yanis Varoufakis, mogla bi dobiti od dva do četiri posto glasova, dok bi druga krajnje desna stranka Niki mogla prikupiti od 2,3 do 4,3 posto glasova.

Ankete također pokazuju da bi stranka Jedrenje za slobodu koju je osnovala bivša predsjednica parlamenta Zoe Constantopoulou i populistički krajnje desničarska stranka Grčko rješenje također mogle preći izborni cenzus od tri posto.