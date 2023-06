Wizz Air treću godinu zaredom proglašena najodrživijom niskotarifnom aviokompanijom

Wizz Air, u Evropi najbrže rastuća, a globalno ekološki najodrživija aviokompanija, proglašena je najodrživijom niskotarifnom aviokompanijom treću godinu zaredom na dodjeli nagrada World Finance Sustainability Awards 2023.

Magazin World Finance pohvalio je održive mogućnosti Wizz Aira i posvećenost smanjenju emisija za dodatnih 25 posto do kraja decenije.

Kontinuirana izlaganja

Žiri je prepoznao kontinuirana ulaganja aviokompanije u najnoviju tehnologiju, obnovu svoje avionske flote, inicijative za povećanje efikasnosti goriva, partnerstvo za održivo gorivo za avione (SAF), uključujući ulaganja u istraživanje i razvoj te istraživanje aviona na vodikov pogon zajedno sa Airbusom.

World Finance nagradama za održivost petu godinu zaredom nagrađuje poslovne subjekte koji stavljaju održivost u prvi plan svog poslovanja. Nagrade obuhvataju trideset industrijskih segmenata, od zdravstva i digitalne valute do avijacije.

Wizz Air je dostigao najniži intenzitet emisija ugljenika za jednu fiskalnu godinu, koji iznosi 53,8 grama po putniku/km u fiskalnoj 2023. godini. To predstavlja smanjenje od 6 posto u odnosu na nivoe prije COVID-a. Da bi to postigla, aviokompanija je uložila značajna sredstva u svoju flotu zamijenivši starije letjelice novim avionima Airbus A321neo, koji pružaju značajne ekološke prednosti u smislu smanjenja buke i uštede goriva, a trenutno mogu letjeti s do 50 posto mješavine održivog goriva za avione (SAF). Udio novih aviona „neo“ tehnologije iz Airbusove porodice A320 u floti Wizz Aira sada je premašio 50 posto.

Wizz Air je također uspostavio strategiju za održivo gorivo za avione (SAF), koja uključuje osiguranje ugovora o kupovini s dobavljačima za budućnost, i već je uspostavio partnerstva s Mabanaftom, Nestom, OMV-om i Cepsom. U aprilu 2023. godine, Wizz Air je objavio svoju prvu investiciju u vlasnički udio u kompaniji za biogoriva, Firefly Green Fuels, kako bi dalje podržao razvoj održivog aviogoriva u Velikoj Britaniji. U maju 2023. godine, aviokompanija je, kao dio Indigo Partnersa, investirala u američku startup kompaniju Clean Joule koja se bavi proizvodnjom održivih goriva.

Ivon Mojnihan (Yvonne Moynihan), korporativna i ESG (ekološki, društveni i upravljački) službenica u kompaniji Wizz Air, izjavila je da su izuzetno počašćeni što treću godinu zaredom dobijaju priznanje za njihovu neumornu posvećenost održivim praksama u avioindustriji od časopisa World Finance.

Smanjenje intenziteta

- U Wizz Airu smo iskreno posvećeni prioritetizaciji smanjenja intenziteta emisije ugljika i usvajanju pionirskih praksi. Prihvatili smo strateške inicijative, uključujući investiranje u najnovije avione i inovativne alternative tehnologije goriva, kao i istraživanje mogućnosti za avione koji koriste vodik kao pogonsko gorivo bez emisije. Ova nagrada je dokaz napornog rada i posvećenosti našeg WIZZ tima koji se zalaže za ekološku odgovornost Grupe tako što osigurava da ostanemo lideri industrije u pogledu održivosti i predvodimo put u sektoru niskotarifnog aviosaobraćaja - izjavila je Mojnihan.

Monika Vojcik (Wojcik), voditeljica odjela za posebne projekte u World Financeu također se obratila.

- Finance Magazine prepoznaje kompanije koje aktivno djeluju u ostvarivanju značajnih promjena u područjima zaštite okoliša, društva i korporativnog upravljanja. Održivo opredjeljenje postaje sve važnije s obzirom na stanje planete. Posebno smo impresionirani postignućem kompanije Wizz Air da postane vodeća aviokompanija na tržištu s iznimnim referencama u vezi održivosti, kroz kontinuirana ulaganja u najnoviju tehnologiju i stalno poboljšanje nivoa emisije ugljičnog otiska po putniku koji putuje avionima kompanije, vođenje jedne od najmlađih flota aviona na svijetu s dosljedno najnižom izvedbom CO2 u Evropi, kao i ulaganje u istraživanje i razvoj Firefly Green Fuelsa, što doprinosi ukupnim ESG referencama - istakla je.