Objavljeni snimci na kojima Tramp govori o tajnim dokumentima: "Ovo su papiri"

Američki CNN ekskluzivno je objavio snimak iz 2021. godine na kojem bivši predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) u Nju Džerziju raspravlja o držanju tajnih dokumenata koji nisu deklasificirani.

Snimak koji je prvi put emitovan na CNN-u uključuje nove detalje iz razgovora koji su ujedno ključni dokaz u optužnici specijalnog tužioca Džeka Smita (Jack Smith) protiv Trampa, a kojeg se tereti za pogrešno rukovanje povjerljivim informacijama.

"Ovo su papiri"

Kako se navodi, snimak uključuje i trenutak kada Tramp ukazuje da drži tajni dokument Pentagona sa planovima za napad na Iran.

- Ovo su papiri - rekao je Tramp.

Također na snimku se može čuti kako se Tramp sa saradnicima šali i na račun mailova Hilari Klinton (Hillary Clinton).

- Hilari bi to stalno štampala, znaš. Njene privatne mailove - rekao je Trampov saradnik.

Trampove izjave na videosnimku, u kojima se kaže da su "ovo papiri" te da se poziva na nešto što bi trebalo biti "veoma povjerljivo", mogle bi potkopati njegove tvrdnje koje je iznio u intervjuu za Fox News, a gdje je izjavio kako nije imao nikakve dokumente kod sebe.

Priče iz novina, časopisa, brojni članci...

- Nije bilo nikakvog dokumenta. To je bila ogromna količina papira i svega ostalog što govori o Iranu i drugim stvarima. Možda su zadržani, ali to nisu bili dokumenti. Nije se mogla skinuti tajnost sa toga. To su bile priče iz novina, časopisa, brojni članci - poručio je Tramp.

Prema audisnimku koji je objavljen, Tramp je govorio i o Iranu.

- Samo sam razmišljao, jer smo razgovarali o tome. I znate, htjeli su da napadnu Iran. Ovo su papiri. Ovo je uradila vojska i dala meni. Kao predsjednik sam mogao skinuti oznaku "tajno". Sada ne mogu, ali znaš, ovo je još uvijek tajna - rekao je Tramp.