Orban: Ukrajina više nije suverena zemlja, oni će ostati bez vojnika i to će biti presudno

EU je čvrsto na strani Kijeva u ruskom ratu protiv Ukrajine, podržavajući napadnutu zemlju oružjem i kažnjavajući Moskvu sankcijama.

No, ovom se smjeru sve više protivi šef vlade jedne zemlje EU, mađarski premijer Viktor Orban, piše u svom uvodu njemački medij Bild koji je dobio ekskluzivni intervju s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom koji isporuku oružja Ukrajini smatra krivim putom i ne vjeruje u pobjedu ukrajinske vojske i ne pretpostavlja da će diktator Kremlja Vladimir Putin (70) uskoro pasti.

Evo najvažnijih detalja iz navedenog intervjua, preciznije – Orbanovih ključnih stavova po pitanju ukrajinskog rata:

- Stojim u prostoru stvarnosti. A stvarnost je sljedeća: način na koji se sada razvija saradnja između Ukrajine i Zapada potpuno je pogrešan, pogrešan je sam pristup."

- Zato što mislim da je ta raspodjela odgovornosti, kada se Ukrajinci bore na frontu, a mi ih podupiremo finansijama, informacijama i opremom, sasvim pogrešna. Naša nada da će ukrajinske trupe s našim oružjem uspjeti dobiti bitku protiv Rusije – to je naša nada koja govori o nerazumijevanju situacije. Ovo je nemoguće.

"Zalažem se za mir"

- Govorim o ishodu rata, a problem je što će Ukrajinci ostati bez vojnika prije Rusa i to će na kraju biti odlučujući faktor.

- Ne želim vršiti pritisak na Ukrajince, ali uvijek se zalažem za mir, mir i opet mir. Inače će izgubiti svoje bogatstvo i izgubiti mnoge ljudske živote. Doći će do nezamislivih razaranja. Stoga je mir trenutno jedino rješenje.

- Ali ono što je stvarno važno je ono što Amerikanci žele. Ukrajina više nije suverena država. Nemaju ni novca ni oružja. Oni mogu samo jedno – boriti se. I to samo zato što ih mi na Zapadu podržavamo. Odnosno, ako Amerikanci odluče da im treba mir, mir će doći.

Orban je u intervjuu za njemački medij kazao da je zadnji put s Putinom razgovarao u februaru prošle godine, prije napada na Ukrajinu, i iznio pojedine detalje tog razgovora:

- Bilo je mnogo pitanja o Ukrajini. Rekao je (Putin, op.a.) da je ukrajinska vojska vrlo jaka i dobro opremljena od strane Zapada. Vojnici su vrlo dobro obučeni. Ako dođe do sukoba, bit će to vrlo, vrlo težak sukob. Iz razgovora s njim stekao sam dojam da, usprkos svim poteškoćama, vjeruje da vrijeme igra na Rusiju. To je bio moj dojam o kojem sam javno govorio i na Zapadu. U glavama Rusa se ustalila misao da vrijeme igra za njih, a to je loše za nas. No, nažalost, moj se dojam pokazao tačnim.

Ne želi Ukrajinu u NATO-u

Kad bi poslušali vaš savjet, Putin bi definitivno bio pobjednik. Ali ne bi li to značilo da će ići dalje? Može napasti Poljsku, Estoniju, Litvaniju. Zašto bi se ograničio na Ukrajinu – bilo je jedno od idućih pitanja novinara Bilda. Evo što je Orban između ostalog odgovorio:

- Jer Rusi nisu dovoljno jaki. Historija ovog rata jasno je pokazala da je NATO mnogo jači od Rusije. Zašto bi neko ko je slabiji od NATO-a htio napadati?

Na upit novinara je li Putin za njega ratni zločinac Orban je odgovorio:

- Ne. Za mene ne.

Također je kazao kako je s pozicije Mađarske članstvo Ukrajine u NATO savezu nemoguće.