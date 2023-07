Novi detalji o Titanu: Let za ukrcavanje kasnio, ronili u mrklom mraku

Pet putnika u podmornici Titan provelo je svoje posljednje trenutke slušajući muziku u potpunom mraku i posmatrajući stvorenja u dubini, otkrila je Kristin Davud, supruga Šahzade Davuda koji je zajedno sa sinom Sulejmanom (19) poginuo u imploziji podmornice.

Posada je započela ronjenje do olupine Titanika u osam ujutro, 18. juna. Sat i 45 minuta nakon zarona, u 9.45 sati, kontakt je izgubljen, prenosi Daily mail.

Američka obalska straža registrovala je zvuk implozije, a pet dana kasnije, ostaci podmornice pronađeni su na morskom dnu, na oko 500 metara udaljenosti od olupine Titanika.

U podmornici su bili direktor kompanije "OceanGate" Stokton Raš, francuski stručnjak za Titanik Pol-Anri Naržole, britanski milijarder Hamiš Harding i otac i sin - Šahzada i Sulejman Davud. Stručnjaci su ocijenili da je posada poginula u katastrofalnoj imploziji, i to je, prema njihovim riječima, bilo momentalno, odnosno, "nisu ništa osjetili".

Let za Kanadu je kasnio

Prije nekoliko dana Kristin Davud, supruga Šahzade i Sulejmanova majka, otkrila je za The New York Times nove detalje ekspedicije.

Davudovi su odletjeli za Toronto 14. juna. Njihov let za kanadsku luku Sent Džon, kako bi se pridružili ekspediciji je otkazan tako da su imali dan viška da istraže grad. Sljedećeg dana let im je otkazan i, kako je Kristin rekla, "plašili su se da neće stići na ukrcavanje na Titan".

- Zapravo smo bili prilično zabrinuti, ali, izgleda da je bolje bilo da su nam let zaista otkazali - rekla je Kristin.

Na brod podmornice „Polar Prince“ stigli su 5. juna i otplovili ka mjestu ronjenja.

Onima koji su se pripremali za zaron, rečeno je da nose debele čarape i kapu, zbog potencijalnog zahlađenja u dubini, kao i da se pridržavaju preporučene dijete dan prije ronjenja, bez kafe ujutru.

Ronjenje u mrklom mraku

Posadi je rečeno da će roniti u mrklom mraku, jer se svjetla štede da bi imali kad se spuste do morskog dna. Rečeno im je da će vjerovatno vidjeti bioluminiscentna stvorenja.

Kristin je rekla da je Šahzada bio uzbuđen kao dijete, a da je Titanikom postao fasciniran nakon izložbe u Singapuru 2012. godine, na 100. godišnjicu potonuća broda.

Našla je oglas za „OceanGate“ i prvobitno je namjeravala da putuje sa svojim mužem. Ali njihovo putovanje je odloženo zbog pandemije koronavirusa. Sljedeći put, svoju kartu je ustupila Sulejmanu.

Kristin je ispričala kako su Raš i njegova supruga Vendi došli u London, gdje je porodica Davud živjela, kako bi ih informisali o putovanju. Međutim, tehnički aspekt je ostao nejasan.

- Ta inženjerska strana, nismo imali pojma. To je valjda kao da sjediš u avionu. Motor radi, ali ti o tome ni ne razmišljaš. Bili smo zaneseni idejom o takvoj avanturi - rekla je ona.

Opsjednutost Titanikom

Prema njenim riječima, Šahzada je bio opčinjen Pol-Anrijem Naržoleom, koji je održao prezentaciju o svojih 37 odlazaka na Titanik i ispričao grupi kako je jednom prilikom bio "zaglavljen dolje tri dana, a podmornica je izgubila komunikaciju sa matičnim brodom".

Dan odlaska na Titanik se približio. U utorak, 18. juna, posada je morala da bude na palubi u pet ujutro.

Kristin je rekla da je bila impresionirana profesionalnošću osoblja.

Sulejman i Šahzada su imali svoja odjela „OceanGate“, kao i vodootporne narandžaste pantalone i jaknu, čizme i prsluke za spasavanje i šljemove.

Rečeno joj je da ne brine

- Sin je sišao niz stepenice da bi ušao u čamac koji je prevozio putnike do plutajuće platforme za koju je bio vezan Titan. Alina (ćerka) i ja smo se samo nadale da neće upasti u vodu - rekla je Kristin.

Kada se cijela posada ukrcala, podmornica je zaronila. Kasnije tog jutra, Kristin je čula nekoga da je rekao da je komunikacija sa Titanom izgubljena.

Otišla je do palube i gledala u mjesto gdje je podmornica zaronila. Rečeno joj je da ne brine, jer ako postoji problem, misija će biti prekinuta i podmornica će isplivati na površinu.

- Gledala sam u okean, za slučaj da ih vidim kako izranjaju - rekla je.

Kada je pet dana kasnije stigla tragična vest da je cijela posada poginula u imploziji, ona je bila na matičnom brodu.