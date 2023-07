Zelenski: Putin pokazuje slabost, njegova moć se urušava

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u ekskluzivnom intervjuu za CNN izjavio da je odgovor Vladimira Putina na oružanu pobunu plaćeničke grupe Wagner bio "slab" i da ruski predsjednik gubi kontrolu nad svojim narodom.

Putin se prošlog mjeseca suočio s najvećom prijetnjom svom autoritetu u dvije decenije kada je šef paravojne grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, pokrenuo kratkotrajnu pobunu, preuzevši kontrolu nad vojnim objektima u dva ruska grada i marširajući prema Moskvi.



"Vidimo da on ne kontroliše sve"

- Vidimo Putinovu reakciju. Slaba je - rekao je Zelenski za CNN u Odesi u intervjuu snimljenom u nedjelju.

- Prvo, vidimo da on ne kontroliše sve. To kako se Wagner kretao duboko u Rusiji i zauzimao određene regije pokazuje koliko je to lako učiniti. Putin ne kontroliše situaciju u regionima. Sva ta vertikala moći koju je imao samo se ruši - rekao je Zelenski.

Neki Rusi su bodrili borce Wagnera, a snimak koji je geolocirao i potvrdio CNN prikazuje publiku koja navija dok je vozilo Prigožina polazilo iz južnog grada Rostova na Donu 24. juna.

Zelenski je rekao da izvještaji ukrajinske obavještajne službe pokazuju da Kremlj odmjerava podršku Prigožinu. On tvrdi da polovina Rusije podržava pobunu paravojne grupe Wagner.

Intervju sa Zelenskim dolazi u kritičnom trenutku ne samo nakon Prigožinove neuspjele pobune, već i sedmicama nakon sporog nastojanja Ukrajine da povrati teritoriju koju je okupirala Rusija.

Sastanak sa šefom CIA-e

Taj napor je bio pod intenzivnom kontrolom zapadnih saveznika i u subotu je američki zvaničnik rekao za CNN da je šef američke Centralne obavještajne agencije (CIA) Bil Burns (Bill) nedavno posjetio Kijev i sastao se sa Zelenskim i ukrajinskim obavještajnim zvaničnicima.

Zelenski je za CNN rekao da je bio "iznenađen" kada je u medijima objavljeno da se sastao sa Burnsom.

- Moja komunikacija sa šefom CIA-e uvijek bi trebala biti iza kulisa. Razgovaramo o važnim stvarima, šta je Ukrajini potrebno i kako je Ukrajina spremna da djeluje - rekao je Zelenski.

Burns je postao pouzdan sagovornik u Kijevu, a tokom rata je nekoliko puta putovao u Ukrajinu.

- Nemamo nikakvih tajni od CIA-e, jer imamo dobre odnose, a naše obavještajne službe međusobno razgovaraju - rekao je Zelenski.

- Situacija je prilično jasna. Imamo dobre odnose sa šefom CIA-e i razgovaramo. Pričao sam mu o svim bitnim stvarima vezanim za ratište koje su nam potrebne - dodao je on.

Prema izjavi koju je jedan američki zvaničnik ranije dao za CNN je Burns otputovao u Kijev prije Prigožinove pobune, no to nije bila tema razgovora.

Ukrajinska kontraofanziva

Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu u subotu je Zelenski rekao da je Prigožinova pobuna “u velikoj mjeri uticala na rusku moć na bojnom polju” i da bi mogla biti od koristi za ukrajinsku kontraofanzivu.

Dok su se napori Kijeva fokusirali na ponovno osvajanje teritorije na jugu i istoku Ukrajine, Zelenski je rekao da je njegov krajnji cilj bio da oslobodi Krim, poluotok koji je Rusija anektirala 2014. godine kršeći međunarodno pravo.

- Ne možemo zamisliti Ukrajinu bez Krima. I dok je Krim pod ruskom okupacijom, to znači samo jedno: rat još nije završen - rekao je on.

Upitan da li postoji scenario po kojem bi mogao biti potignut mir bez vraćanja Krima, Zelenski je rekao:

- Onda to neće biti pobjeda.