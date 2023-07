Volfgang Išinger: NATO će ponuditi Ukrajini tri opcije

Bivši šef Minhenske konferencije za sigurnost, njemački diplomata Volfgang Išinger (Wolfgang Ischinger), nagovijestio je da bi NATO mogao ponuditi Kijevu jednu od tri alternative.

Između ostalog, Ukrajina bi mogla koristiti prednosti Alijanse bez zvaničnog ulaska, rekao je on za Politico.

Praktične i konkretne opcije

- Alijansa može ponuditi Ukrajini sve praktične i konkretne opcije i mogućnosti koje članstvo u NATO uključuje, od snabdijevanja i punog učešća u programima naoružanja i opreme do obuke i učešća u vježbama, razmjeni podataka obavještajnih službi, komunikacijama i praćenju, ali bez formalnog članstva u NATO-u - napisao je Išinger u članku za Politico.

Druge dvije opcije koje je predložio bivši šef Minhenske konferencije uključuju mogućnost da Ukrajina gradi dugoročnu bilateralnu saradnju sa državama članicama NATO-a i opciju koju on naziva "odbrambenom eskalacijom", prenio je Sputnjik.

"Konkretni odgovori Zapada"

On implicira mogućnost obećanja NATO-a da će ruski udari na ciljeve u Ukrajini svaki put "dovesti do konkretnih odgovora Zapada – od obezbjeđivanja municije i oružja do snabdijevanja naprednijim balističkim ili dalekometnim sistemima".

Ovogodišnji samit NATO-a bit će održan u Viljnusu od 11. do 12. jula.