Smrt oca i sina pokazuje kako najsiromašnije regije Rusije nose teret Putinovih ratova

Usporedbe radi, mladići koji su potpisali ugovore o služenju u ruskim oružanim snagama prije rata u Ukrajini obično su zarađivali od 30.000 (587 KM) do 60.000 (1100 KM) rubalja mjesečno, zajedno s besplatnim stanovanjem ili stambenim dodatkom. Ukupna plaća raste sa svakim unapređenjem i godinom službe. Mnogi ulaze u službu zbog mogućnosti kupnje kuće o državnom trošku.

"Vikala sam na cijelo selo, vrištala. Ovo se ne događa! On ne može umrijeti!" rekla je Maksakova za RSE iz svog stana, plačući prisjećajući se vijesti tog dana 2002. godine, sjećanja koje je sada duboko isprepleteno sa svježom tjeskobom 2022. godine.

Godina je bila 2002., a vijest koja je stigla do Vere Maksakove bila je poražavajuća. Semion Tutrinov (Semyon), njen dragi i otac njezina jednogodišnjeg sina Aleksandra, poginuo je boreći se u Čečeniji.

Putinov uspon na vlast koincidirao je s rastom cijena roba koji je doveo do, možda, najvećeg desetljeća ekonomskog rasta Rusije, osiguravajući mu široku popularnost. Međutim, ruska privreda uglavnom stagnira od ranih 2010-ih zbog raširene korupcije, rata i sankcija.

Aleksandar je, kao i njegov otac, regrutovan u vojsku s 18 godina na obveznu službu koja sada traje samo godinu dana, nakon promjena provedenih 2007.-2008. Po završetku 2020., Aleksandr je pristao potpisati trogodišnji ugovor.



Ruska vojska pokušava preći na potpuno profesionalne snage koje se sastoje od vojnika po ugovoru, ali još uvijek ne postiže taj cilj. Tinejdžeri regruti bez fakultetske diplome glavne su mete, namamljeni visokim platama.

"Sasha me uvjerio da sada nema ratova, da se ništa strašno ne događa. To me uvjerilo da se slažem s njegovom odlukom", prisjetila se Maksakova.

Odlazak u Rat

Na Aleksandra je možda također utjecala čast koju su lokalne vlasti ukazale njegovom ocu, kojeg nikada nije poznavao, da se pridruži. Aleksandar je postao tenkist, poput svog oca. 2021., godinu dana od isteka ugovora, žudio je završiti i vratiti se kući, kaže Maksakova.

Došao je kući na kratki odmor u martu 2021. baš kad je Rusija gomilala trupe duž granice s Ukrajinom. Prije nego što se sljedećeg mjeseca vratio u službu, svratio je u vrtić da se pozdravi s majkom. Bio bi to posljednji put da ga je vidjela živog.

Deset mjeseci kasnije Putin je najavio invaziju na Ukrajinu. U tjednima koji su prethodili ratu, Aleksandrova jedinica je poslana na Krim koji je kontrolirala Rusija.

"Kad je Putin objavio rat, kao da me ta riječ ubila. Cijelo tijelo osjećala sam kao da me peče. Moj sin je tamo! Nisam mogla disati. Bila sam kao zombi", kaže Maksakova.

Njegova jedinica je kasnije poslana u Donjeck, gdje su se vodile najžešće borbe. Manje od dvije sedmice prije nego što je trebao dobiti godišnji odmor, teško je ranjen u borbi. Sljedeći dan, 2. jula 2022. godine preminuo je u bolnici. Okolnosti njegove smrti nisu otkrivene.

Danima kasnije, dok je Maksakova spremala hranu u vrtiću, kolege su joj rekli da mora otići do susjednog seoskog vijeća. Kad je ušla, Aleksej Beljajev, oblasni vojni komesar, stajao je tamo s drugim muškarcima u vojnim uniformama. Srce joj se stisnulo.

"Začepi!" vrisnula je prije nego što su uspjeli otvoriti usta dok je rukama držala uši. “Da se nisi usudio ništa reći! Nemoj reći ni riječ! Godinu dana kasnije, kaže da je još uvijek ljuta.