Bajden: Za razmatranje članstva Ukrajine u NATO-u potrebno je prvo okončanje rata

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden (Joe Biden) kazao je da se rat mora završiti prije nego što NATO razmotri članstvo Ukrajine.

- Ukrajina još nije spremna za članstvo u NATO-u i rat mora završiti prije nego što savez može razmotriti dodavanje Kijeva u svoje redove - rekao je američki predsjednik u intervjuu za CNN.

Mišljenja je da ne postoji jednoglasnost u NATO-u oko toga treba li ili ne uvesti Ukrajinu u porodicu NATO-a u ovom trenutku, dok još traje rat.

- Na primjer, ako ste to uradili, onda znate, i mislim ono što kažem, mi smo odlučni da posvetimo svaki pedalj teritorije koja je teritorija NATO-a. To je obaveza koju smo svi preuzeli bez obzira na sve. Ako je rat u toku, onda smo svi u ratu. Mi smo u ratu sa Rusijom, da je to slučaj – rekao je Bajden.