Erdoan potpisao ugovore vrijedne 50 milijardi dolara tokom posjete UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati i Turska potpisali su u srijedu nekoliko poslova za koje se procjenjuje da su vrijedni 50,7 milijardi dolara tokom posjete predsjednika Tayyipa Erdogana Abu Dhabiju dok je obilazio bogate arapske zemlje Zaljeva radi ulaganja i sredstava, prenosi Reuters.

Erdogan i predsjednik UAE Mohamed Bin Zayed prisustvovali su ceremoniji potpisivanja sporazuma koji su uključivali sporazum o ekstradiciji, razvoj energetike i prirodnih resursa, svemirsku i odbrambenu saradnju, javila je državna novinska agencija WAM.

Kao dio paketa, Abu Dhabi državni fond ADQ saopćio je da je potpisao memorandum o razumijevanju za finansiranje do 8,5 milijardi dolara obveznica za pomoć Turskoj zbog zemljotresa. Memorandumom o razumijevanju sa Export Credit Bank of Turkiye će ADQ također financirati do tri milijarde dolara kreditnih sredstava za podršku turskom izvozu.

- Zajedničkim sporazumom koji ćemo potpisati podići ćemo naše odnose na nivo strateškog partnerstva - rekao je Erdogan u izjavi koju je sa ceremonije prenosila turska državna televizija.

- Želimo da ojačamo pravnu infrastrukturu u oblastima kao što su promocija investicija, sigurnost, obnovljiva energija i transport - dodao je on.

Abu Dhabi je bio Erdoganova posljednja stanica na turneji po Zalivu koja se fokusirala na oživljavanje turske ekonomije koja se bori sa oslabljenom lirom, velikim deficitima i hroničnom inflacijom. Putovanje je uključivalo Saudijsku Arabiju i Katar

(FENA) F. F.