Šef ukrajinskih obavještajaca priznao da stoje iza napada na Krimski most u oktobru prošle godine

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) danas je prvi put preuzela odgovornost za diverzantsku operaciju iz oktobra prošle godine u kojoj je oštećen most koji povezuje okupirani Krim s Rusijom.



Šef SBU-a Vasil Maljuk je izjavio da njegova agencija stoji iza tog napada.

- Bilo je mnogo različitih operacija, specijalnih operacija. O nekima ćemo moći govoriti javno i glasno nakon pobjede, o drugima nećemo uopšte govoriti. To je jedna od naših akcija, odnosno rušenje Krimskog mosta 8. oktobra prošle godine - naveo je.

Most je teško oštećen u snažnoj eksploziji, a ruski dužnosnici su tvrdili da je eksploziju izazvao kamion koji je eksplodirao dok je prelazio most, ubivši troje ljudi. Most je bio meta novog napada prošle sedmice, ali Maljuk nije govorio o tome ko stoji iza tog napada.