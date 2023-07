Netanjahu brani reforme pravosuđa, komandant zračnih snaga upozorava na sigurnosnu prijetnju

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da odluka parlamenta o smanjenju ovlasti Vrhovnog suda da nadglasava odluke vlade u sklopu njegove planirane reforme pravosuđa neće naštetiti izraelskoj demokratiji.

Planovi koje provode Netanyahu i njegova desničarska vlada potaknuli su višemjesečne proteste bez presedana, otvorili duboke podjele u izraelskom društvu i poljuljali lojalnost nekih vojnih rezervista.

Sada u svom sedmom mjesecu, kriza je eskalirala u ponedjeljak nakon što je parlament usvojio prve izmjene, skraćujući ovlasti Vrhovnog suda da nadglasava odluke vlade i povećavajući strah za nezavisnost suda, izvještava Reuters.

Netanyahu je krenuo u ofanzivu, dajući nekoliko intervjua američkim medijima kasno u četvrtak.

Govoreći za ABC News, Netanyahu je rekao da je amandman na jedan od temeljnih zakona Izraela, koji funkcionira kao formalni ustav, "manja korekcija" "aktivističkog" suda.

- To se opisuje kao kraj izraelske demokratije i mislim da je to glupo i kad se prašina slegne, svi će to vidjeti - rekao je.

Dok je Netanyahu umanjivao posljedice svojih planova, komandant zračnih snaga, Tomer Bar, upozorio je da bi krizu mogli iskoristiti izraelski neprijatelji.

- Moguće je da će u ovakvom trenutku pokušati testirati granice, našu koheziju i naš oprez. Moramo nastaviti biti oprezni i spremni, kao što sam siguran da ćemo biti - rekao je Bar u obraćanju svojim snagama, navodi se u saopćenju objavljenom u petak.