Blinken: Šojgu je očajan, otišao je u Sjevernu Koreju da traži oružje

Entoni Blinken (Antony Blinken) državni sekretar je rekao da Sjedinjene Američke Države vjeruju da je ruski ministar odbrane u Sjevernoj Koreji kako bi osigurao isporuke oružja za pomoć Moskvi u invaziji na Ukrajinu.

Jačanje vojnih veza

Povodom proslave 70. godišnjice primirja u Korejskom ratu Sergej Šojgu je obećao jačanje vojnih veza, dok je hvalio sjevernokorejsku vojsku kao "najmoćniju" na svijetu.

- Čisto sumnjam da je on tamo na odmoru, vidimo kako Rusija očajnički traži podršku, oružje, gdje god ga može naći kako bi nastavila svoju agresiju na Ukrajinu. Vidimo to u Sjevernoj Koreji, vidimo to i s Iranom, koji je Rusiji isporučio mnogo dronova koje koristi za uništavanje civilne infrastrukture i ubijanje civila u Ukrajini - kazao je Blinken.

Državni mediji Sjeverne Koreje opisali su sastanak kao "prijateljski razgovor" s fotografijama koje prikazuju Kima kako šeta ruskog ministra odbrane kroz golemi izložbeni prostor na kojem su prikazani sjevernokorejski nuklearni projektili, od kojih neki mogu doseći SAD.

Sjevernokorejski čelnik je "okitio" svoju rezidenciju ogromnim fotografijama Vladimira Putina uoči dolaska ruske obrambene delegacije, signalizirajući dublje veze između dviju zemalja dok se svaka suočava sa SAD.

Prošlogodišnji izvještaj

Pojava Špjgua u Pjongjangu signalizira da je Rusija, članica Vijeća sigurnosti UN-a, odustala od bilo kakve pretenzije da pokušava držati Sjevernu Koreju i njezin program nuklearnog oružja pod kontrolom.

Prema prošlogodišnjem izvještaju američke obavještajne službe, Rusija je kupovala granate i rakete od Sjeverne Koreje.

Analitičari smatraju da je to možda bilo u zamjenu za žitarice, naftu i medicinske pošiljke koje bi Kimu omogućile da ublaži učinak američkih sankcija protiv njegovog programa nuklearnog oružja.

Zabrana razvoja oružja

Sjevernoj Koreji zabranjen je razvoj oružja koje koristi tehnologiju balističkih projektila rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koje su prethodno podržale sve stalne članice, uključujući Rusiju i Kinu.

Međutim, Šojguova posjeta Pjongjangu pokazuje da Rusija ne obraća pažnjui na najnovije pozive američkog State Departmenta da Moskva i Peking iskoriste svoj utjecaj na Kima kako bi odigrali konstruktivnu ulogu u smanjenju napetosti na Korejskom poluotoku.