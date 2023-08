Bivši tužilac SAD: Tramp je znao da je izgubio izbore 2020. godine

Bivši državni tužilac Sjedinjenih Država Bil Bar (Bill Barr) rekao je da je Donald Tramp 2020. godine znao da je izgubio izbore.

- Oni ne napadaju njegovo pravo na Prvi amandman. On može reći šta god hoće, može čak i lagati. On čak može reći ljudima da su izbori ukradeni. Ali to vas ne štiti od ulaska u zavjeru - izjavio je Bar za CNN.

Inače, FBI optužuje Trampa da je više puta lagao o masovnoj prevari birača i pritiskao zvaničnike da promijene rezultate kako bi ga zadržali na vlasti.

Očekuje se da će se 77-godišnji republikanac, koji se ponovo kandiduje za izbore, izjasniti da nije kriv kada se pojavi na sudu u Vašingtonu.

Advokat Trampa, Džon Lauro (John) nazvao je optužnicu napadom na slobodu govora i rekao.

Međutim, Bar kojeg je Tramp imenovao na čelnu poziciju u američkom pravnom sistemu rekao je da argument odbrane nije validan.