Američki sudija odbacio protutužbu Donalda Trampa za klevetu

Američki sudija u ponedjeljak je odbacio protutužbu Donalda Trampa (Trump) za klevetu protiv spisateljice E. Džin Kerol (Jean Carroll), koja vodi drugu tužbu za klevetu protiv bivšeg predsjednika nakon što je u maju dobio presudu porote od pet miliona dolara.



Tramp je tužio Kerol za klevetu nakon što je rekla "o da, jeste; o da, jeste" kada su je na CNN-u pitali o nalazu porote da je nije silovao, ali da je odgovoran za seksualni napad. Također usprotivio se tome što je Kerolu rekla njegovom advokatu "on je to uradio i ti to znaš", ubrzo nakon što je pročitana presuda.

Američki okružni sudija Luis Keplan (Lewis Caplan) na Menhetnu rekao je da se Trampova tužba za klevetu mora odbaciti jer su izjave Kerol u najmanju ruku "suštinski istinite", a Tramp nije dokazao da ih je Kerol dala s istinski zlobnim namjerama.

Keplan je rekao kako postoje uvjerljivi dokazi da je Tramp "namjerno i prisilno" prstima prodro u vaginu Kerol, uzrokujući trenutni bol i dugotrajnu emocionalnu i psihičku štetu.

Presuda je pokazala da ju je "gospodin Tramp silovao, iako prstima, a ne svojim penisom". Tako se protiv njega utvrđuje suštinska istina o optužbama gospođe Kerol o silovanju - napisao je Keplan u ponedjeljak, prenosi Reuters.