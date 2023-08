Rođen Džin Keli, slavni holivudski glumac i plesač

97. godišnjica smrti glumca Rudolfa Valentina

Godine 1926., na današnji dan, u Njujorku je preminuo holivudski glumac i zavodnik Rudolf Valentino (Rudolph), najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. vijeka. Njegova iznenadna smrt u 31. godini zatekla je sve, te izazvala masovnu histeriju, posebno ženske publike.

Valentino je rođen 6. maja 1895., u Kastelaneti, u Italiji. Otac mu je preminuo kad je Rudolf imao 11 godina, a kad je navršio 18, odselio se s majkom u SAD, u Njujork, radeći razne poslove, uključujući i baštovanstvo i konobarisanje, kako bi preživjeli.

Zbog neimaštine je napustio Njujork i priključio se pozorišnoj trupi s kojom je nastupao u mjuziklu širom zapadne obale SAD, a potom je otišao u Los Anđeles, gdje je radio kao žigolo, odnosno zarađivao kao "taksi plesač", tj. plesni partner ženama koje na "plesove" nisu htjele ići same, ali je uporedo tražio uloge u filmovima.

Ogromna popularnost

Ispočetka se pojavljivao u malim ulogama i to uglavnom likovima "latino negativaca". Prvu glavnu ulogu ostvario je u nijemom filmu "Četiri jahača apokalipse", 1921. godine, a scena u kojoj njegov lik pleše tango preko noći mu je donijela status holivudske senzacije.

Uskoro, nakon što je premijerno prikazan romantični film "The Sheik", u kojem je glumio glavnog lika, Valentino preko noći postiže ogromnu popularnost. Taj film je u samo prvoj godini prikazivanja zaradio milion dolara, postavši jedan od najunosnijih filmova tog doba. Osim toga, "The Sheik" je od Valentina napravio seks simbola. Žene svih uzrasta širom svijeta “poludjele” su za njegovim "egzotičnim" izgledom i prodornim pogledom.

Seks simbol

Rudolf nije bio sretan zbog imidža koji mu je napravio film "The Sheik", ali je usljed dugova bio prisiljen da prihvati ulogu u nastavku filma, koji ga je potvrdio njegov status seks simbola. Nastavak, naslova "The Son of The Sheik", doživio je očekivani uspjeh na blagajnama kina 1926. godine. Žene su i dalje za njim ludjele, a muškarci su počeli oponašati njegovu frizuru koja je dobila ime "vaselino".

Dok je snimao nastavak “The Sheika”, Valentino je bio lošeg zdravstvenog stanja, te je samo mjesec nakon premijere preminuo, 23. avgusta 1926. godine. Uzroci smrti bili su upala slijepog crijeva i pucanje čira.

Na ulici ispred njujorškog pogrebnog doma tog “dana kada je Holivud plakao", kako su mediji nazvali dan glumčeve smrti, sakupilo se više od 100.000 ljudi koji su htjeli da se oproste od slavnog glumca. Valentinovo tijelo vozom je poslato natrag u Holivud, gdje je sahranjen.