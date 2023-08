"Avaz" u prijestonici Ukrajine: Kijev - grad koji, dok krvari, stoji ponosno i gordo

Ukrajina je u četvrtak proslavila Dan nezavisnosti, a također, na ovaj datum, 24. avgusta, bilo je tačno 18 mjeseci od početka ruske agresije na ovu državu.



Stotine hiljada mrtvih, raseljenih, povrijeđenih je rezultat. A upitno je koliko će potrajati. Možda još godinama budemo pratili šta se dešava u Ukrajini, pa i Rusiji.

Prijestonica Ukrajine Kijev posebna je priča. Grad koji se žestoko odupirao prvobitnim napadima. Uspio je, ali je ranjen. A, kao i svaki glavni grad što je, i Kijev je zabrinut za druge manje sretne gradove i područja, kao veliki brat.

Noćni voz

Najsigurniji dolazak do Kijeva jeste noćni voz koji kreće iz poljskog grada Pšemisla. A ni do njega doći nije najjednostavnije, barem ne za nas sa zapadnog Balkana. No, uspjeli smo. Ulazak u Kijev bio je protkan neizvjesnošću, šta će nas dočekati kada napustimo voz. Kada gledate i čitate o ratu iz udobnosti svog doma, drugačije je nego kada se uputite u zemlju u kojoj se ljudi ubijaju, muče, likvidiraju...

Mnoštvo vojnih lica na peronu, opremljeni od glave do pete. Većina njih ima maske preko lica. I možda tek tada shvatite gdje ste došli. I ne kajete se. Ovo je ono iskustvo koje će ostati s vama dok ste živi.

Nema borbi u Kijevu, barem ne već neko vrijeme. Ali ruševine otkrivaju moć kojom su Rusi napadali ukrajinsku prijestonicu. Rupe na fasadama, one ogromne, ali i one od metaka raznih veličina, kao da još krvare... Podsjete te na Sarajevo. Dobro, ono je puno gore prošlo 90-tih godina.

Kijev se drži ponosno i gordo. Ruševine su tu kao upozorenje - zlo je blizu i nikad ne spava.