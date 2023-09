Bivši ukrajinski ambasador: Viktor Orban - trojanski konj Kremlja u Evropi

Viktor Orban je bio sekretar komunističke omladine u školi. Još jedna kontradikcija u njegovim aktivnostima je njegovo insistiranje na podizanju spomenika Miklošu Hortiju, koji je predvodio Mađarsku tokom Drugog svjetskog rata i bio nepokolebljivi saveznik nacističke Njemačke. Mađarske trupe učestvovale su zajedno sa Vermahtom u okupaciji Ukrajine. Upravo je mađarska vojska, zajedno sa jedinicama SS, počinila najveći zločin Drugog svjetskog rata – tokom nekoliko dana 1943. godine ubila je sedam hiljada civila u mjestu Korjukivka, u Černjigovskoj oblasti, kao osvetu za akcije lokalnih partizana, piše bivši ukrajinski ambasador u Hrvatskoj Oleksandr Levčenko za Antena M.

Njegov tekst prenosimo u cijelosti.

- Od kraja 80-ih godina prošlog vijeka Viktor Orban zauzima građansku poziciju patriote koji kao da osuđuje sovjetsku okupaciju Mađarske. U govorima podržavao je vođe antisovjetske pobune u Budimpešti 1956. i bio je osnivač proevropske stranke Fides, na čijem je čelu i danas.

Međutim, mnogi zaboravljaju da je Orban rođen u Székesfehérváru, gdje je bilo sjedište sovjetskog Specijalnog korpusa, a potom i sovjetske 254. mobilne divizije, čiji je zadatak bio da u slučaju sukoba sa zapadnim zemljama napreduje prema Beču i zauzme cijelu Austriju. Sovjetski vojnici i oprema bili su tamo stacionirani do 1992. Viktor Orban je bio sekretar komunističke omladine u školi. Još jedna kontradikcija u njegovim aktivnostima je njegovo insistiranje na podizanju spomenika Miklošu Hortiju, koji je predvodio Mađarsku tokom Drugog svjetskog rata i bio nepokolebljivi saveznik nacističke Njemačke. Mađarske trupe učestvovale su zajedno sa Vermahtom u okupaciji Ukrajine. Upravo je mađarska vojska, zajedno sa jedinicama SS, počinila najveći zločin Drugog svjetskog rata – tokom nekoliko dana 1943. godine ubila je sedam hiljada civila u mjestu Korjukivka, u Černjigovskoj oblasti, kao osvetu za akcije lokalnih partizana. Njemački predsjednik Walter Steinmeier dva puta je posjetio mjesto sahrane nekoliko hiljada ukrajinskih civila. Niko od mađarskih visokih zvaničnika nikada nije bio na ovom mjestu.

Nije osudio politiku Moskve

S početkom ruske agresije na Ukrajinu 2014. V. Orban nije osudio politiku Moskve, već je od Kijeva počeo da traži autonomiju zakarpatskih Mađara. Krajem februara 2022. godine, sa početkom rusko-ukrajinskog rata, aktuelni premijer Mađarske je najavio da je spreman poslati trupe u Zakarpatje kako bi zaštitili lokalne etničke Mađare. Prije ruske vojne invazije, Orban je posjetio Moskvu kako bi odao počast Vladimiru Putinu, gdje se, kako ukazuju dostupne informacije, razgovaralo o tome da je u slučaju ruske okupacije Ukrajine tražio da se ukrajinsko Zakarpatje preda Mađarskoj. Kada je ruska vojna pobjeda propala, postao je portparol Kremlja u zemljama EU i NATO-a, pozivajući Brisel i Washington da ne uvode dodatne antiruske sankcije i da ukinu one koje su uvedene. On stalno blokira pružanje vojne i finansijske pomoći Ukrajini od strane Evropske unije. Budimpešta je ovih dana blokirala dodjelu evropskih sredstava Kijevu u iznosu od 500 miliona eura.

Viktor Orban lično vodi kampanju među Evropljanima sa narativom da ruska vojska ne može biti poražena, pa stoga nema smisla pomagati Ukrajini u borbi protiv agresora. On takođe promoviše ideju Kremlja o sklapanju mira na temelju stvarnog postojanja linije fronta, odnosno uz aneksiju brojnih ukrajinskih teritorija od strane Moskve, što će se smatrati legalnim sklapanjem mirovnog sporazuma. I tako "mirotvorac" Orban daje izjavu koja je u potpunosti u suprotnosti sa predstavljanjem njega kao "goluba mira".

- Nakon sabotaže na Sjevernom toku, Mađarska i Srbija su upozorile međunarodnu zajednicu da će svaku prijetnju sistemu isporuke gasa iz Ruske Federacije smatrati uzrokom rata - rekao je mađarski premijer Viktor Orban u razgovoru s američkim novinarom, proruskim političkim komentatorom Takerom Karlsonom. V. Orban je naglasio da je Mađarska sabotažu na Sjevernom toku odmah kvalifikovala kao teroristički čin, a nedostatak odlučne reakcije Njemačke nazvao je "manifestacijom nedostatka suvereniteta". Orban je u svojim izjavama otišao i dalje: „Zajedno sa premijerom Srbije i predsjednikom primijetili smo da ako neko sa južnim koridorom (od Rusije do Turske, Bugarske, Srbije, Mađarske) želi da uradi isto kao što je urađeno sa sjevernim, onda ćemo to smatrati izgovorom za rat, terorističkim napadom i odmah ćemo reagovati." Premijer Mađarske pozvao je da se odustane od takvih planova, ne otkrivajući kome je tačno upućeno njegovo upozorenje, pojašnjavajući da to nije Ruska Federacija. "Možda to možete da uradite sa Njemcima, ali ne možete to da uradite sa ovim regionom", dodao je on. Na pitanje Takera Karlsona zašto Njemačka, najveća evropska članica NATO-a, "nije rekla ništa o američkom uništavanju gasovoda Sjeverni tok, što je slomilo njemačku ekonomiju", Orban je rekao da Berlin i Zapad odbacuju gledište da je riječ o terorističkom napadu. Istovremeno, Orban nije opovrgao riječi proruskog novinara o umiješanosti SAD u dizanje gasovoda u zrak, jer ova ozbiljna optužba nije potkrijepljena činjenicama.

Ignorisanje preporuka Brisela

Zvanična Budimpešta dugo je ignorisala preporuke Brisela o prekidu dobijanja ruskog gasa kako bi se smanjila energetska zavisnost Mađarske od Moskve. Međutim, za državu članicu NATO-a i Evropske unije jednostavno skandalozno zvuče neosnovane prijetnje o spremnosti da započne još jedan rat u Evropi, a po logici njegovih riječi, eventualno protiv SAD-a, samo da ruski gas stigne na teritoriju Mađarske.

V. Orban priznaje da ga u Evropi tretiraju gore nego čak i u Rusiji. Uostalom, Mađarska se s pravom smatra agentom ruskog uticaja. Ali nakon njegove posljednje izjave, zvanični Washington i Brisel mogu zaključiti da NATO ima pravog trojanskog konja Kremlja. Mađarska je zemlja u kojoj su konji istorijski poštovani, s obzirom da su njihovi preci, Huni i Mađari, vodili nomadski način života. Međutim, biti trojanski konj je nešto drugo, suptilnije u kontekstu izdaje evropskih vrijednosti u korist agresivne politike Rusije.

Zanimljivo je da azerbejdžanski gas paralelno ide u Tursku, Bugarsku, Srbiju i Mađarsku. Baku je spreman da poveća obim isporuka u tom pravcu. Međutim, iz nekog razloga, Orban se ne plaši sabotaže na ovom gasovodu. Predsjednik Srbije A. Vučić je bio prinuđen da konstatuje da je „Viktor Orban to rekao uslovno (o spremnosti na objavu rata), poenta je da se nadamo da nikome neće pasti na pamet da nam uskrati ono što smo platili i kupili zimi. Nemamo naznaka da neko planira nešto ovako, a ne vjerujem da iko ima pojma da bi se to moglo dogoditi."

Nije isključeno da Moskva sprema provokacije na "Turskom toku", a Orban je dobio zadatak da otkloni sumnje od moguće akcije Kremlja.