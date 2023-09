Kim Jong-un se sastaje s Putinom oko razmjene oružja i vojne opreme

Čelnik Sjeverne Koreje Kim Jong-un uskoro se planira sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, objavio je to istaknuti američki medij New York Times. Američki dužnosnici tako tvrde kako će ova dva čelnika prisustvovati i Istočnom ekonomskom forumu od 10. do 13. oktobra u Vladivostoku, zbog čega je vjerovatnije da će se upravo tamo i sastati.

Moguće je da će Kim Jong Un u jednom od svojih rijetkih odlazaka u inostranstvo doputovati i do Moskve, tvrde dužnosnici, no to zasad nije sigurno. Ono što izvori smatraju da je razlog njihovog sastanka je upravo razmjena oružja - Kim bi od Moskve zatražio slanje Sjevernoj Koreji napredne tehnologije za satelite i nuklerarne podmornice, kao i hrane, dok bi Putin od Pjongjanga zatražio slanje topničkih granata i protutenkovskih raketa za rat u Ukrajini.

Inače, ovog ponedjeljka ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potvrdio je i kako Rusija već razgovara sa Sjevernom Korejom o održavanju zajedničkih vojnih vježbi.

- Zašto ne, to su naše komšije. Postoji stara ruska izreka: svoje komšije ne birate i s njima je bolje živjeti u miru i skladu - rekao je Šojgu, prenio je Interfax.