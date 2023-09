Amerikanci izgubili najmoderniji vojni avion: Nađeni ostaci, pilot se katapultirao

Američki vojni dužnosnici pronašli su ostatke vojnog aviona F-35 koji je nestao jučer poslijepodne nakon što se pilot katapultirao iznad Južne Karoline.

Istraga u toku

Vlasti navode da su olupinu aviona vrijednog 100 miliona dolara otkrile u ruralnom okrugu Viliamsburg, dva sata sjeveroistočno od baze Čarlston.

Pilot se katapultirao iz pilotske kabine te se padobranom spustio na sigurno u naselje Nort Čarlston. Za sada nije poznato šta je uzrokovalo nesreću.

- Trenutno traje istraga i nismo u mogućnosti predstaviti dodatne informacije kako ne bismo ugrozili integritet istražnog procesa - rekle su danas vlasti nakon završetka potrage.

Zamolile su građane da se drže podalje od tog područja kako bi istražitelji mogli obaviti svoj posao. Borbeni avion je bio na autopilotu kada se pilot katapultirao, rekao je glasnogovornik baze Čarlston za NBC News, dodajući da je možda još neko vrijeme bio u zraku, što je kompliciralo potragu.

"Kako izgubiš F-35?"

- Elektronika transpondera vjerovatno nije funkcionirala i stoga vojska više nije mogla pratiti lokaciju aviona. Moguće je da je avion nastavio letjeti nakon što se pilot katapultirao, no to je izuzetno malo vjerovatno zbog oštećenja do kojeg dolazi nakon izbacivanja sjedala i promjene u aerodinamici zbog nestanka kupola - dodao je glasnogovornik.

Avion, FB-35B Lightning II, pripadao je 501. eskadrili za obuku mornaričkih lovaca. Pilot koji se katapultirao prebačen je u bolnicu i u stabilnom je stanju. Drugi F-35 koji je letio u isto vrijeme sigurno se vratio u bazu. F-35 je takozvani "nevidljivi" borbeni avion, odnosno tako je dizajniran da ga jako teško detektira neprijateljski radar.

Podsjetimo, baza Čarlston je jučer na društvenim mrežama objavila obavijest o nestanku borbenog aviona i zatražila pomoć od javnosti prilikom potrage, što je pak izazvalo kritike na internetu. Nensi Mejs (Nancy Mace), republikanska kongresmenka za Južnu Karolinu, je na X-u, nekadašnjem Twitteru, napisala: "Kako, dovraga, izgubiš F-35? Kako nema uređaja za praćenje? Mi sad tražimo što? Javnost da ga nađe i vrati?".