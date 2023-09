Dolar ojačao desetu sedmicu zaredom: "To se nije dogodilo 10 godina"

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla i prošle sedmice, 10. zaredom, nakon procjene američke centralne banke da bi kamate mogle ostati povišene duže nego što se očekivalo.

Cijena eura skliznula

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0.2 posto, na 105.58 bodova, blizu najvišeg nivoa u šest mjeseci.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0.1 posto, pa je cijena eura skliznula na 1.0653 dolara.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, za 0.4 posto, na 148.37 jena.

"Ovo se nije dogodilo 10 godina"

Jačanje dolara 10 sedmica zaredom nije zabilježeno gotovo 10 godina, a posljedica je prošlosedmičnih procjena američke centralne banke.

Na redovnoj sjednici čelnici Feda ostavili su prošle sedmice ključne kamatne stope nepromijenjene, no objavljene su nove procjene prema kojima većina njih očekuje da će zbog povišene inflacije do kraja godine trebati još jednom povećati kamate za 0.25 postotnih bodova, u raspon od 5.50 do 5.75 posto.

Prognoze čelnika Feda pokazuju, također, da bi se kamate mogle zadržati na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo.

Procjenjuju, naime, da je iduće godine moguće smanjenje kamata u dva navrata, dva manje nego što su očekivali u junskim procjenama. Tako bi se iduće godine kamata snizila za ukupno 0.50 postotnih bodova, na 5.1 posto.