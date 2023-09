Mask kritizirao Njemačku zbog spašavanja migranata i podržao desničarsku AfD

Elon Mask (Musk) je kritizirao potporu Berlina nevladinim organizacijama koje spašavaju migrante u Sredozemlju nakon što je jučer na društvenim mrežama objavio da se zalaže za izbornu pobjedu krajnje desno orijentirane njemačke stranke AfD.

Regionalni izbori

- Je li njemačka javnost svjesna ovoga? - napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži X, bivšem Twitteru, objavivši post u kojemu osuđuje činjenicu da nevladine organizacije, što ih podržava Berlin spašavaju migrante na ruti preko Sredozemlja. Na kraju objave je napisao: "Nadajmo se da će AfD pobijediti na izborima".

Regionalni izbori u njemačkim saveznim državama Bavarskoj i Hesseu trebali bi se održati 8. oktobra. "Da, to je ono što mi zovemo spašavanje života", odgovorilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova poduzetniku na X-u (bivši Twitter). Mask je na to u subotu ponovno izrazio sumnju da njemačka vlada u tome ima potporu javnosti.

- Dakle, vi ste zapravo ponosni na to. Zanimljivo. Iskreno, sumnjam da to podržava i većina njemačke javnosti. A jeste li proveli anketu? Bez sumnje se kršenjem italijanskog suvereniteta smatra to što Njemačka transportira velik broj ilegalnih imigranata preko talijanskog teritorija. To zvuči kao invazija.... Ilegalna imigracija mora prestati, no ja sam u potpunosti sklon znatnom proširenju i pojednostavljenju legalnih imigracija - napisao je Mask na X-u.