Počelo suđenje Donaldu Trampu: Tužilaštvo traži kaznu od najmanje 250 miliona dolara

U Njujorku je počelo suđenje bivšeg predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump), koji je i uoči samog početka suđenja imao nekoliko riječi za sudije i tužitelje.

Tramp je napao glavnog tužitelja Njujorka i sudiju koji je nadgledao njegovo suđenje za građansku prevaru koje je počelo u ponedeljak, a državni tužitelj optužio je bivšeg predsjednika SAD da je zaradio više od 100 miliona dolara višegodišnjim prevarama koje se vezuju za nekretnine.

Prvi svjedok Trampov dugogodišnji računovođa

Državna tužiteljica Leticia Džejms (Letitia James) traži kaznu od najmanje 250 miliona dolara, trajnu zabranu Trampu i njegovim sinovima Donaldu Jr. i Eriku da vode poslove u Njujorku i petogodišnju zabranu komercijalnih nekretnina protiv Trampa i njegove "Trump Organization".

Svjedočenje u sudnici na Menhetnu počelo je nakon uvodnih riječi, a Donald Bender, partner u Mazars USA i dugogodišnji računovođa za Trampova preduzeća, bio je prvi svjedok tužilaštva.

Naime, državna tužiteljica Džejms optužila je Trampa da je koristio lažne i obmanjujuće finansijske izvještaje od 2011. do 2021. godine kako bi obogatio sebe i svoje poslovanje, pomažući mu da sklapa poslove i ostvaruje finansijsku dobit. Na osnovu trogodišnje istrage njenog ureda, Džejms tvrdi da Tramp duguje najmanje 250 miliona dolara za prevaru.

"Najveći lov na vještice"

Mnogobrojne medijske ekipe čekale su Trampa pred sudom gdje su očekivali uzeti njegovu izjavu.

- Ovo je nastavak najvećeg lova na vještice svih vremena - rekao je Tramp dok je izlazio na sud. Rekao je da su njegovi finansijski izvještaji "fenomenalni", rekao je kako tužiteljica Džejms vodi horor priču, a sudiju nazvao "lošim".

- Moja poruka je jednostavna: bez obzira koliko ste moćni, bez obzira koliko novca mislite da imate, niko nije iznad zakona - riječi su tužiteljica Džejms ispred suda.

Kako piše Guardian, suđenje bi trebalo da traje do 22. decembra, iako vjerovatno neće trajati toliko dugo jer je pretpretresnom presudom sudije rješeno glavno pitanje: da li je Tramp zaista počinio prevaru. Sada je slučaj fokusiran na to koliko će on morati da plati za to.