Uprkos odlasku rivala: Poznati lanac brze hrane i dalje se ne miče iz Rusije

Burger King i dalje je kao i obično otvoren u Rusiji, unatoč tome što je vlasnik brenda obećao napustiti tu zemlju prije više od godinu dana. "Restaurant Brands International" (RBI), koji posjeduje 15 posto te franšize brze hrane u Rusiji, poručio je za BBC da "trenutno nema novih informacija" o svom odlasku iz zemlje.

Kompanija je, inače, u martu prošle godine saopćila da je započela proces napuštanja Rusije. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, zapadne su se kompanije našle pod pritiskom da napuste Rusiju. Kritičari optužuju RBI da “održava Putinov režim” time što se nije odrekao udjela u svom ruskom poslovanju. RBI, jedna od najvećih svjetskih kompanija restorana brze hrane, navela je svoj komplicirani ugovor o franšizi kao razlog za poteškoće u pokušaju izlaska iz zemlje.

Čitav posao je zapravo zajednički pothvat s još tri partnera s oko 800 restorana. Dejvid Šear (David Shear), predsjednik RBI-a, rekao je u martu prošle godine da je primatelj franšize Burger Kinga u Rusiji “odbio” zatvoriti prodajna mjesta nakon prvih napada na Ukrajinu. No, dodao je da je kompanija “započela proces” rješavanja svojih 15 posto vlasničkog udjela i da će to potrajati “neko vrijeme”. Na upit BBC-ja o napretku postignutom 18 mjeseci nakon danog obećanja, glasnogovornik kanadsko-američke kompanije rekao je da kompanija nema novih obavijesti.

Održavaju Putinov režim

Stiven (Steven) Tian, dio tima istraživača sa Univerziteta Yale koji prate što su kompanije učinile kao odgovor na rat u Ukrajini, tvrdi da je korištenje franšiznih ugovora kao izgovora “prikladna dimna zavjesa”. Istaknuo je da su kompanije poput "Starbucksa" uspjele raskinuti svoj posao u zemlji i izaći.

- Reći da (RBI) žele otići, a onda odugovlačiti nije isto što i stvarno napustiti Rusiju, a nastavljajući poslovati u Rusiji 18 mjeseci nakon Putinove invazije na Ukrajinu, oni održavaju Putinov režim - kaže Tian.

Glasnogovornik RBI-ja kaže, pak, da kompanija odbija nova ulaganja i podršku opskrbnog lanca te da nije ostvarila nikakvu dobit od Burger Kinga u Rusiji od početka 2022. godine.

Mark Dikson (Dixon), osnivač agencije Moral Rating Agency, koja vodi kampanju protiv kompanija koje posluju u Rusiji, pozvao je RBI da otkrije koje je konkretne radnje poduzeo u svojim pokušajima odlaska. “(Kompanija) bi trebala biti voljna prekinuti svoj ugovor… Mora prihvatiti pravni rizik da učini pravu stvar”.

Franšiza je poslovni model distribucije proizvoda ili usluga. Ona uključuje davatelja franšize, kompaniju koja je stvorila ime robne marke, i primatelja franšize, kompanija koja plaća naknadu za pravo poslovanja pod brendom i prodaju proizvoda. To je model koji su posljednjih desetljeća koristili mnogi zapadni brendovi koji su željeli ući na nova tržišta u različitim zemljama. Ugovori obično traju više godina.

Oštre posljedice

I dok Burger King i dalje posluje u Rusiji, njegov najveći rival McDonald‘s uspio je napustiti zemlju. KFC-ova matična kompanija Yum! Brands, pak, također je prodala više od 100 restorana svom lokalnom operateru u Rusiji, koji su u aprilu preimenovani u Rostic‘s.

Kako navodi Jutarnji, David Bond, partner u advokatskoj firmi "Fieldfisher", kaže da RBI-jev udio od 15 posto znači da ne može naprosto “diktirati uvjete” svojim kolegama dioničarima tražeći od njih da zatvore podružnice Burger Kinga. Također ukazuje da kompanije koje daju svoje brendove pod franšizu nerado odustaju od ugovora jer bi to moglo dovesti do oštrih posljedica, uključujući tužbu za kršenje ugovora te narušavanje ugleda.

No, ako se posljedice ostave po strani, ističe da ništa ne sprječava RBI da prekine ugovor o franšizi ako je uporan u tome da to želi učiniti, iako dodaje da to možda ne bi rezultiralo prestankom postojanja brenda Burger King u Rusiji. Zaključuje da je većina “debrendiranja” u Rusiji, kao što je to u slučaju McDonald‘sa, postignuta putem dogovorene prodaje s lokalnim poduzetnicima koji su bili spremni na debrendiranje u zamjenu za manju kupovnu cijenu.