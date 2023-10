Vojni analitičar Antonio Prlenda za "Avaz": Civili pate, na granicu Izraela i Palestine trebaju doći mirovne snage

Napad pripadnika Hamasa na Izrael bio je dobro pripremljen, faktor iznenađenja veliki, ali se čini da je sve otišlo u krivom smjeru, pa na kraju nisu jasni ni ciljevi takve operacije, kaže za "Avaz" vojni analitičar Antonio Prlenda. Logičnim se činilo da bi zauzimanje teritorije, pa i zarobljavanje talaca moglo ishoditi bolju poziciju za pregovore i oslobađanje Hamasovih pristalica iz izraelskih zatvora.



Grub i težak odgovor

- Međutim, akcija se okrenula u čisto terorističku akciju koju malo ko može pravdati, pa se tu gube ciljevi Hamasa. Ne vidimo šta oni mogu dobiti iz kompletne situacije, jer odgovor Izraela će sasvim sigurno biti vrlo grub, težak, civili će nažalost patiti, već vidimo da prvi zračni udari rezultiraju rušenjem cijelih zgrada. Ne vidimo čak ni da Izrael vodi računa o svojim ljudima koji su zatočenici tamo – kaže Prlenda.

Na pitanje kome odgovara eskalacija rata na Bliskom istoku naš sagovornik odgovara da su u pitanju oni kojima nije odgovaralo poboljšanje odnosa Izraela sa arapskim zemljama, prvenstveno Saudijskom Arabijom.

- Odgovara sigurno i Putinu, jer se pozornost svijeta skreće sa Ukrajine. Podsjetit ću da su ovog ljeta ruski borbeni avioni, izbacivanjem mamaca, pokušali srušiti američke bespilotne letjelice nad Sirijom. Onda smo imali Gorski Karabah, pa akciju na Kosovu. Puno je tu stvari koje pokazuju da se možda ide na to da se otvore nova žarišta u svijetu, kako bi se zaboravio sukob u Ukrajini i kako bi se od toga napravio zaleđeni sukob. Putinova ideja je sigurno da od toga napravi zaleđeni sukob, pošto je evidentno da on ne može puno više napraviti u Ukrajini i da samo može izgubiti – ističe Prlenda.

"Svjetski ratovi su počinjali i zbog manje važnih stvari"

Pred stanovnicima Gaze su teški dani, zaključuje Prlenda, jer Palestinci nemaju kud, a Izrael je započeo masovnu ofanzivu, koja će najvjerovatnije rezultirati krajem pokreta Hamas.

- Malo ko će, osim Irana, dati potporu ovome. Palestinci će biti prinuđeni da izaberu druge, umjerenije političke predstavnike. To zavisi i od odlučnosti svijeta, koji već godinama pušta da sve ovo prolazi u valovima. Palestinaca je tamo sve manje. Ovisit će puno i od rata u Ukrajini, da se to ne prelije u neki međunarodni sukob. Ne daj Bože da se u sve uključi Iran, jer ako se to desi, skupa sa događajima u Ukrajini, onda smo vrlo blizu jednom svjetskom ratu. Svjetski ratovi su počinjali i zbog manje važnih stvari, pa je to opcija koje moramo biti svjesni. Mora se činiti sve da se to izbjegne – naglašava Prlenda.

Kriza na Bliskom istoku traje već decenijama, a svi sporazumi padaju u vodu.

- Zašto ne dovesti neke mirovne snage da stanu na tu granicu i prekinuti te obostrane napade!? Da krene neko stalno pregovaranje, da se nađe rješenje, da se prizna Izrael, da se prizna Palestina i da se normalizira život. I kod nas je još EUFOR, na Kosovu KFOR, zašto i tamo ne bi bile neke mirovne snage da spriječe terorističke akcije ili raketiranja. Tu vidim jedino rješenje – kaže vojni analitičar Antonio Prlenda, te upozorava da se različiti interesi prelamaju i preko leđa građana BiH koji moraju ostati hladne glave i izbjegavati bilo kakve incidente jer ne bi bilo prvi put da jedan incident bude povod za zlo kroz koje smo već prolazili.